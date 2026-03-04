Украинские дети показали модели своей одежды в Милане. Фото

Талантливые украинские дети, которые собственноручно создают модели одежды, смогли показать свои работы в Милане. Поездку организовали при содействии лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко после того, как в политсилу обратилась одна из украинок.

Об этом в соцсетях рассказала народный депутат из фракции "Евросолидарность" Виктория Сюмар.

"Помните, как нашу с Ириной Геращенко поездку на конференцию депутатов ЕС Open Dialogue телеграм-помойки назвали "шопингом"? Так вот, иногда "шопинг" выглядит вот так. Буквально перед конференцией мы встретились с украинскими женщинами в Италии. Разговоры были об их проблемах: от детей до пенсии. Мы по возвращению действительно решили часть конкретных вопросов – и с начислением пенсий, и со стажем для педагогов. Это сухая бюрократия, но за ней – чьи-то судьбы", – констатирует Виктория Сюмар.

"Но была еще одна важная для меня история. Ко мне подошла женщина из Винницы. Она работает со школами дизайна, где дети учатся быть модельерами. И сказала: "мы мечтаем показать их работы в Милане. У нас есть договоренности здесь. Нам нужно только привезти детей", – рассказала Сюмар.

"Мы взялись за это. Благодаря поддержке Петра Порошенко организовали трансфер. И вот – украинские дети на сцене Milano Fashion Week 2026. Их платья – не просто об украинских цветах или стиле. Часть коллекции была создана для людей с инвалидностью. Потому что война России против Украины сделала эту тему болезненной для тысяч семей. И именно украинские подростки решили говорить об этом в центре европейской моды", – отмечает народный депутат.

"Дети из Винницы получили свою сцену в Милане. Увидели Будапешт. Вышли под свет софитов. И вместе с красотой принесли на эту сцену правду о войне", – пишет Сюмар.

"Иногда дипломатия – это не только протоколы и кулуарные разговоры. Иногда это – это талантливые украинские дети, которые верят в свою мечту. Иногда это еще – ответ на цинизм в медиапространстве. Круто, когда украинки за рубежом продвигают Украину там, где вынужденно живут из-за войны. Круто, когда они поддерживают тех, кто остается дома. Именно из таких историй и состоит сила страны. Не из телеграмма. А из наших общих дел и солидарности", – резюмирует Виктория Сюмар.