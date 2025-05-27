Украинские бойцы научились различать "Шахеды" и дроны-имитаторы по звуку: Игнат объяснил, как это работает

Российские военные активно используют дроны-имитаторы для дезориентации украинских сил ПВО, выдавая их за ударные дроны типа "Шахед". Однако украинские военные, имея достаточный опыт, научились различать эти цели.

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Воины Сил обороны Украины могут по звуку, виду и размеру понять, чем враг совершил атаку. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это шахед. Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответствующий", – пояснил Игнат.

Игнат также отметил, что враг не только увеличивает количество запусков дронов, но и повышает высоту их полета. Поэтому бойцам противовоздушной обороны не всегда удается вовремя сбить вражеские БПЛА.

По словам офицера, применение зенитных ракет против всех беспилотников – это слишком затратная стратегия, особенно в случае с дронами-имитаторами. Поэтому перед Украиной стоит задача найти более эффективные методы борьбы, которые будут дешевле и рациональнее.

"Нужны рациональные способы сбивания, более дешевые способы сбивания. Над этим сейчас работают все – от военных до военно-политического руководства – для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", – заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

Ранее Игнат заявил, что в Украине постоянно ищут средства для усиления украинской системы ПВО. Легкомоторные самолеты уже на протяжении определенного времени применяют для охоты за разведывательными БПЛА россиян, но "переквалифицировать" их на сбивание еще и ударных дронов типа "Шахед" до сих пор не удавалось по ряду причин. Специалисты же не опускают руки и пытаются применить эти самолеты для уничтожения российских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал мир усилить давление на Россию и ввести новые санкции против страны-оккупантки на фоне массированных обстрелов Украины. Только за три последних дня было выпущено более 900 ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты.

Силы обороны Украины в ночь на 26 мая отбили комбинированную атаку РФ, которую агрессор устроил третьи сутки подряд. Над многими населенными пунктами и за их пределами защитники обезвредили 288 ударных и имитационных дронов, а также все девять ракет.

В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия использовала для атаки по Украине ракеты различных типов, в частности "Калибры" и баллистику, а также "Шахеды". В результате массированной вражеской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей, погибли дети и взрослые мирные жители, многие люди пострадали.

За два дня до этого враг применил 264 средства нападения, в частности баллистику. Защитники неба в целом сбили шесть ракет и 128 дронов, имитационные БПЛА тоже были обезврежены.

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