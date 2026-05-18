Украинская Премьер-лига присоединилась к адвокационной кампании Still in captivity в поддержку защитников Мариуполя

В рамках адвокационной кампании Still in captivity / Free Mariupol Defenders на матчах Украинской Премьер-лиги прошла масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Во время 8 матчей УПЛ на стадионах были развернуты баннеры с призывом Free Mariupol Defenders, чтобы напомнить обществу о защитниках Мариуполя, которые уже четвертый год находятся в российском плену.

К инициативе присоединились 16 клубов Украинской Премьер-лиги. Матчи в рамках акции состоялись в Киеве, Львове, Кривом Роге, Ковалевке и Житомире.

Акция стала частью ежегодной адвокационной кампании Still in captivity, которую реализует проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" для поддержки темы освобождения защитников Мариуполя и других украинских военнопленных.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы тема военнопленных оставалась в центре общественного внимания. Сегодня более 2000 защитников Мариуполя до сих пор находятся в российском плену, и мы должны продолжать говорить о них на всех возможных площадках – в медиа, культуре, спорте, международных событиях. Такие акции помогают напоминать обществу, что борьба за наших защитников продолжается ежедневно. Мы благодарны Украинской Премьер-лиге, футбольным клубам и болельщикам за поддержку и солидарность с семьями пленных", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

В "Сердце Азовстали" отмечают: адвокация освобождения военнопленных остается одним из ключевых направлений работы организации. Ежегодно кампания Still in captivity объединяет бизнес, общественные организации, спортсменов, лидеров мнений и международных партнеров для поддержки украинских защитников, которые до сих пор не вернулись домой.