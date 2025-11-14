Видео дня
Блог | Украинская образовательная экосистема: символическое фото как приговор
Украинская образовательная экосистема: Толстанов, человек опытный, может вручать грамоты.
Две дамы, которые держат грамоты с той же серьезностью, с которой Министерство здравоохранения Украины "втирает" бесконечные "стратегии развития".
В их глазах - искреннее желание верить, что образование реформируется.
В его взгляде - опыт человека, который точно знает, что реформировать здесь можно вечно с баблом.
Композиция настолько символична, что хочется изучать ее на курсах:
"Менеджмент в сфере здравоохранения".
Слева - будущее.
Справа - будущее.
Посередине - то, что никогда не меняется.
