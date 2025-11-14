Украинская образовательная экосистема: Толстанов, человек опытный, может вручать грамоты.

Видео дня

Две дамы, которые держат грамоты с той же серьезностью, с которой Министерство здравоохранения Украины "втирает" бесконечные "стратегии развития".

В их глазах - искреннее желание верить, что образование реформируется.

В его взгляде - опыт человека, который точно знает, что реформировать здесь можно вечно с баблом.

Композиция настолько символична, что хочется изучать ее на курсах:

"Менеджмент в сфере здравоохранения".

Слева - будущее.

Справа - будущее.

Посередине - то, что никогда не меняется.