Украина имеет шансы стать оборонным хабом Европы, – Копытин

Украина имеет все шансы стать оборонным хабом Европы – при условии правильного сотрудничества с партнерами.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Необходимо создать производственные кластеры с партнерами – например, "Украина – Польша – Германия" – для совместного производства боеприпасов, БПЛА, систем ПВО. Также стоит инициировать создание Фонда оборонных инноваций с участием стран G7, который бы финансировал украинские стартапы в сфере обороны", – говорит Игорь Копытин. Это – шанс для молодых инженеров и технологов реализовать себя в секторе, который формирует будущее.

Игорь Копытин подчеркнул, что Украине нужно разрабатывать "датскую модель" финансирования, то есть расширять круг участников, стран, которые согласятся закупать у наших производителей вооружения для Сил обороны. Важно заключать прямые контракты между государствами-партнерами и отечественными производителями. Уже известно о будущих проектах "Укроборонпрома" и норвежской компании "Kongsberg Defence & Aerospace" (KDA) для усиления украинской противовоздушной обороны и о партнерстве "Укроборонпрома" с немецким концерном "Rheinmetall".

"Наши главные партнеры – ЕС, Канада, Япония, США – понимают, что сильная Украина – это гарантия их безопасности. Украине необходимо интегрироваться в европейские стандарты (то есть стандарты НАТО) и активно привлекать инвесторов к модернизации производств в области ВПК. Именно развитие украинского ВПК в активном сотрудничестве с Европой – единственный оптимальный эффективный и возможный путь усиления собственных оборонных мощностей", – говорит Игорь Копытин.

Эксперт уверен: Украина не проиграет войну. "Победа будет зависеть от истощения ресурсов РФ, а это вопрос времени и усилий всех, в том числе и наших партнеров, и санкционной политики. Украина уже формирует новую военную доктрину, где ключевыми становятся асимметричные средства ведения войны – дроны, РЭБ, кибероперации", – отмечает Игорь Копытин.

Это позволяет компенсировать численное преимущество врага. А еще – делает Украину полигоном для новейших технологий, которые впоследствии могут стать экспортным прорывом.

"Сильная Украина – это гарантия безопасности для ЕС, США, Канады и Японии", – отмечает народный депутат.

Развитие ВПК – не просто об оружии. Это о независимости, экономике и месте Украины в новой архитектуре безопасности Европы.