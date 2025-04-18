Ученые, эксперты и исследователи соберутся в Киеве на Chornobyl Forum 2025: о чем будут говорить

25 апреля, накануне годовщины Чернобыльской катастрофы, Европейский институт Чернобыля третий раз собирает ведущих украинских ученых, экспертов, исследователей и ликвидаторов, чтобы переосмыслить Чернобыль как вызов не только исторический, но и современный – на международном форуме CHORNOBYL FORUM 2025. Событие состоится в Музее истории города Киева в 16:00. Вход – по регистрации.

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Также в эти дни, с 23 по 27 апреля, в музее пройдет выставка, посвященная годовщине Чернобыльской трагедии. На выставке будут представлены впечатляющие экспонаты украинских и международных художников, исследующих взаимодействие между человеком, природой и технологией. Видеоарт, живопись, виртуальная реальность и саундарт, с особым акцентом на VR- и AR-опыты, которые с помощью VR-шлемов позволят зрителям не просто увидеть, а буквально почувствовать и пережить историю, которая до сих пор формирует нашу реальность. Вход – свободный.

Главные темы форума: о реальном состоянии Зоны отчуждения, о новых угрозах, вызванных войной, об экоциде как оружии и о возможных путях восстановления и защиты будущего.

После недавнего попадания российского дрона в защитную арку над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС Чернобыль снова оказался в центре международного внимания – на этот раз как точка пересечения войны, ядерной безопасности, потери экосистем и вызовов для науки и государственной политики.

Как мы должны отвечать на эти вызовы? Какие решения нужны сейчас? И какое место Чернобыль должен занять в глобальной повестке устойчивого развития?

Именно об этом CHORNOBYL FORUM:

"Сегодня Чернобыль – это не только о прошлом. Это о будущем Украины, ее экосистемах, памяти, науке и безопасности. И это будущее напрямую зависит от того, как мы умеем говорить правду, слышать экспертов и принимать решения", – отмечает Валерий Коршунов, инициатор форума, основатель ОО "Европейский институт Чернобыля".

Своим опытом, знанием и видением на форуме поделятся те, кто не только исследует Чернобыльскую зону, но и формирует наше понимание ее значения сегодня:

Елена Паренюк – радиобиолог, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины. координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины в Команде поддержки противоминной деятельности. Соавтор книги "Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле".

– радиобиолог, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины. координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины в Команде поддержки противоминной деятельности. Соавтор книги "Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле". Екатерина Шаванова – биолог, исследователь, популяризатор науки, кандидат биологических наук, руководитель проектов R&D Kernel, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины. Сочетает экологические инициативы и противодействие дезинформации. Соавтор книги "Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле".

Денис Вишневский – украинский зоолог, эколог и радиоэколог, начальник научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С 2000 года работает в Зоне отчуждения, исследуя влияние радиации на экосистемы и восстановление дикой природы. Автор ряда научных и публицистических материалов о Чернобыльской зоне, активный популяризатор науки и защитник природного наследия.

– украинский зоолог, эколог и радиоэколог, начальник научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С 2000 года работает в Зоне отчуждения, исследуя влияние радиации на экосистемы и восстановление дикой природы. Автор ряда научных и публицистических материалов о Чернобыльской зоне, активный популяризатор науки и защитник природного наследия. Оксана Семеник – историк искусства, журналист и исследователь украинского искусства. Автор радиоблога "Украинское искусство в именах" на "Радио Культура" и исследователь Украинского музея в Нью-Йорке. В своих исследованиях анализирует образ Чернобыльской катастрофы и зоны отчуждения, сформировавшийся в украинской культуре, политику памяти и мемориализацию катастрофы.

Валерий Макаренко – украинский журналист, специальный корреспондент Украинского телевидения в 1986 году, освещавший события Чернобыльской катастрофы. В настоящее время он возглавляет Международную организацию инвалидов и жертв техногенных катастроф "Союз Чернобыль – Фукусима". Организация занимается защитой прав ликвидаторов, пострадавших от аварий на ЧАЭС и Фукусимской АЭС.

– украинский журналист, специальный корреспондент Украинского телевидения в 1986 году, освещавший события Чернобыльской катастрофы. В настоящее время он возглавляет Международную организацию инвалидов и жертв техногенных катастроф "Союз Чернобыль – Фукусима". Организация занимается защитой прав ликвидаторов, пострадавших от аварий на ЧАЭС и Фукусимской АЭС. Андрей Мизько и Игорь Письменный – пилоты вертолета Ми-6, одни из первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В мае 1986 года участвовали в сбросе свинцовых грузов над разрушенным реактором, выполняя полеты на высоте 200 метров в чрезвычайно опасных условиях. В настоящее время активно выступают за права ликвидаторов, участвуя в общественных инициативах, направленных на защиту интересов и достоинства.

Количество мест на форуме ограничено, регистрация – обязательна. Подтверждение регистрации вы получите на имейл после заполнения формы.

Также присоединиться к форуму сможет каждый желающий, независимо от места нахождения, благодаря онлайн-трансляции на сайте. Следите за новостями на chornobylforum.com и Facebook.

Кроме дискуссионной части, ключевым элементом события станет художественная выставка, которая пройдет в Музее истории города Киева с 23 по 27 апреля. Она объединит работы украинских и международных художников, исследующих тонкую грань между человеком, природой и технологией. В пространстве экспозиции будут переплетаться видеоарт и живопись, виртуальная реальность и саундарт, создавая многослойный рассказ о нашей эпохе перемен. На выставке можно будет увидеть, как природа адаптируется к человеческому вмешательству, как она восстанавливается – или исчезает. Художники погрузят посетителей в мир, где технология становится одновременно инструментом спасения и орудием разрушения. Это будет опыт не только умиляющий, но и заставляющий переосмыслить собственную роль в глобальной экологической истории. Вход на выставку – бесплатный.

ОО "Европейский институт Чернобыля" – ведущая украинская инициатива, с 2020 года объединяющая науку, культуру, технологии и адвокацию для переосмысления наследия Чернобыля в контексте современных глобальных вызовов. Организация реализует проекты, направленные на сохранение памяти о катастрофе, борьбу с дезинформацией, поддержку пострадавших и адвокацию прав Украины на международном уровне. Основные направления деятельности включают научные и культурные проекты, гуманитарную помощь ликвидаторам и пострадавшим через проект HELP Chornobyl, реализацию образовательных программ и информационных кампаний для повышения медиаграмотности, сотрудничество с международными партнерами по продвижению вопросов ядерной и экологической безопасности, а также использование VR/AR, мобильных приложений и интерактивных платформ для популяризации знаний о Чернобыле. Сайт ГО и перечень проектов по ссылке.