Участник множества концертов: на войне погиб музыкант и актер Константин Слободенюк. Фото

Украина продолжает терять своих лучших людей в кровопролитной войне с агрессором. На этот раз печальная весть пришла в Черниговскую область. Погиб музыкант и актер Константин Слободенюк.

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Прощание с погибшим воином состоится 15 сентября в 12:30 в Екатерининской церкви. Об этом сообщили в Департаменте культуры Черниговской ОГА.

"Погиб Константин Слободенюк… Музыкант, талантливый исполнитель на сопилке Черниговской областной филармонического центра", — говорится в сообщении.

Коллектив Черниговского областного филармонического центра также выразил искренние соболезнования родным и близким талантливого музыканта, флейтиста и мужественного защитника Украины Константина Слободенюка.

"Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством Константина с Академическим ансамблем песни и танца "Сиверские клейноды" и коллективом концертных исполнителей и будем хранить благодарность за его весомый вклад в художественную жизнь нашего центра. Светлая память о воине навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава Герою!" – отметили в филармонии.

Что известно о Герое

Константин Слободенюк вступил в Вооруженные силы Украины в мае 2024 года. До начала полномасштабной службы он работал актёром Черниговского областного молодёжного театра, а также выступал в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ. Погибшему воину было всего 43 года.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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