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У него было теплое и открытое сердце: на войне погиб Герой из Запорожья Николай Демушев. Фото

Михаил Левакин
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
У него было теплое и открытое сердце: на войне погиб Герой из Запорожья Николай Демушев. Фото

На войне в Украине погиб воин Николай Демушев, военный из Широковской громады Запорожской области. Герой вступил в ряды ВСУ почти год назад и воевал на Кураховском и Донецком направлениях.

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Николай Демушев родился в 1970 году и жил в селе Новопетровка. Печальная весть о его гибели облетела Широковскую территориальную громаду.

Родные запомнили Героя как чрезвычайно трудолюбивого человека, для которого работа была не обязанностью, а способом заботы о семье. Поэтому в его руках всегда было дело, а сердце оставалось добрым и открытым для людей.

Когда началась полномасштабная война, Николай решил стать на защиту Родины. Мужчина пошел служить и воевал на самых горячих участках фронта. Но во время военной службы Герой старался не беспокоить близких лишними подробностями.

У него было теплое и открытое сердце: на войне погиб Герой из Запорожья Николай Демушев. Фото

"Когда мы звонили друг другу, он никогда не говорил, где находится. Говорил, что не может, да и не хочет, чтобы мы излишне волновались", – вспоминает его сын Сергей.

Несмотря на все, мужчина всегда находил слова, чтобы успокоить близких и говорил просто, что "воюет, чтобы вы были в безопасности".

"В этих словах – вся его суть. Спокойный, сильный, преданный. К сожалению, один из боев стал для него последним. Но память о нем – как о настоящем защитнике, человеке с большим сердцем – будет жить вечно. Он пал, защищая то, что любил больше всего. Цена, которую заплатил Герой, должна стать напоминанием для нас, что свобода это не данность, а то, за что борются временем и ценой жизни", – отметили в Широковской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Колонщина Киевской области Сергей Кондрашов. Герой был старшим разведчиком-гранатометчиком 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода аэромобильного батальона.

А в Борисполе Киевской области прощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

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