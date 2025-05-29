У него было теплое и открытое сердце: на войне погиб Герой из Запорожья Николай Демушев. Фото

На войне в Украине погиб воин Николай Демушев, военный из Широковской громады Запорожской области. Герой вступил в ряды ВСУ почти год назад и воевал на Кураховском и Донецком направлениях.

Видео дня

Николай Демушев родился в 1970 году и жил в селе Новопетровка. Печальная весть о его гибели облетела Широковскую территориальную громаду.

Родные запомнили Героя как чрезвычайно трудолюбивого человека, для которого работа была не обязанностью, а способом заботы о семье. Поэтому в его руках всегда было дело, а сердце оставалось добрым и открытым для людей.

Когда началась полномасштабная война, Николай решил стать на защиту Родины. Мужчина пошел служить и воевал на самых горячих участках фронта. Но во время военной службы Герой старался не беспокоить близких лишними подробностями.

"Когда мы звонили друг другу, он никогда не говорил, где находится. Говорил, что не может, да и не хочет, чтобы мы излишне волновались", – вспоминает его сын Сергей.

Несмотря на все, мужчина всегда находил слова, чтобы успокоить близких и говорил просто, что "воюет, чтобы вы были в безопасности".

"В этих словах – вся его суть. Спокойный, сильный, преданный. К сожалению, один из боев стал для него последним. Но память о нем – как о настоящем защитнике, человеке с большим сердцем – будет жить вечно. Он пал, защищая то, что любил больше всего. Цена, которую заплатил Герой, должна стать напоминанием для нас, что свобода это не данность, а то, за что борются временем и ценой жизни", – отметили в Широковской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Колонщина Киевской области Сергей Кондрашов. Герой был старшим разведчиком-гранатометчиком 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода аэромобильного батальона.

А в Борисполе Киевской области прощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!