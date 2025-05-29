УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отдал жизнь за каждого из нас: на Киевщине попрощаются с военным Сергеем Кондрашовым. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
741
Отдал жизнь за каждого из нас: на Киевщине попрощаются с военным Сергеем Кондрашовым. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Колонщина Киевской области Сергей Кондрашов. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 июля 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"29 июля 2024 года на Харьковском направлении, мужественно выполняя воинский долг, погиб солдат Сергей Анатольевич Кондрашов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 июня 1990 года в селе Яковлевка Бахмутского района Донецкой области. Родители Сергея в 2022 году вынуждены были оставить родной дом и переехать сначала на Полтавщину, а затем в село Колонщина на Макаровщине. Сергей Анатольевич в апреле 2024 года стал на защиту Украины. Герой был старшим разведчиком-гранатометчиком 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода аэромобильного батальона.

Отдал жизнь за каждого из нас: на Киевщине попрощаются с военным Сергеем Кондрашовым. Фото

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Его с победой ждали родители и жена.

"Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное. Герой будет похоронен на кладбище на Колонщине", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области попрощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!