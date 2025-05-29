Отдал жизнь за каждого из нас: на Киевщине попрощаются с военным Сергеем Кондрашовым. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Колонщина Киевской области Сергей Кондрашов. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 июля 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

"29 июля 2024 года на Харьковском направлении, мужественно выполняя воинский долг, погиб солдат Сергей Анатольевич Кондрашов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 июня 1990 года в селе Яковлевка Бахмутского района Донецкой области. Родители Сергея в 2022 году вынуждены были оставить родной дом и переехать сначала на Полтавщину, а затем в село Колонщина на Макаровщине. Сергей Анатольевич в апреле 2024 года стал на защиту Украины. Герой был старшим разведчиком-гранатометчиком 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода аэромобильного батальона.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Его с победой ждали родители и жена.

"Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное. Герой будет похоронен на кладбище на Колонщине", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области попрощаются с военным Вадимом Орловым. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении с ним оборвалась связь, и почти год защитник Украины считался пропавшим без вести.

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