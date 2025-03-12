'У меня половина головы седой': история Павла из Донетчины вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда началась полномасштабная война, Павел вместе с матерью проживали в Великой Новоселке на Донетчине. До последнего они не планировали эвакуироваться, ведь не хотели оставлять своих и соседских домашних животных, за которыми ухаживали. В конце концов покинуть дом их заставили ставшие невыносимыми непрерывные обстрелы. Свою историю Павел рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"У нас были такие страшные обстрелы, что у меня половина головы поседела. Я такого страха в своей жизни никогда не испытывал. Каждый раз я думал: все это последний раз, но так было каждую ночь в течение 40 дней", – рассказывает Павел.

Каждую ночь Павел с матерью прятались в подвале, сидели без света и молились, чтобы выжить, ведь каждый прилет мог стать для них последним. Труднее всего для мужчины вспоминать, как война изуродовала их поселок. Все дома по соседству сгорели, дороги были разбиты снарядами, а вместо огородов – огромные воронки. Решение об эвакуации Павел принимал с тяжелым сердцем.

"Мама сказала: "либо мы едем, либо ты меня здесь похоронишь", так я и решил уезжать. Ехал и рыдал, ведь там у меня остались и козы, козлята, куры и собаки. Все осталось там, убегали налегке", – вспоминает Павел.

Война оставила глубокие раны в сердце мужчины и, несмотря на все трудности, он надеется на лучшее будущее, ведь самое важное он сохранил – свою и мамину жизнь. Павел уверен, что они вместе преодолеют все трудности и смогут дождаться мирной жизни.

Смотрите историю Павла по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.