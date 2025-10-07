Туманы и мокрый снег в Карпатах: синоптики рассказали, какой будет погода 7 октября

Во вторник, 7 октября, в Украине станет еще прохладнее. В Карпатах даже ожидается мокрый снег. Ночью и утром в западных и северных областях местами возможен туман.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. Также синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации.

"Облачно. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Температура ночью 8-13°С, в западных и северных областях 4-9°С тепла. Днем 11-16°С, на востоке и юго-востоке страны 16-21°С. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

С 7 по 9 октября на участке Северского Донца Чугуев – Змиев (Харьковская область) ожидается дальнейшее снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с вероятным достижением начального уровня стихийного гидрологического явления (СГЯ III-низкие уровни).

По данным Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровни воды могут быть ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов на реке Северский Донец возле города Змиев (Чугуевский район Харьковской области). Ожидается III уровень опасности – коричневый.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

С 7 по 9 октября в Одесской области значительные дожди(сумма осадков за трое суток 45-80 мм). I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что надо быть осторожными во время передвижения и планировать день с учетом погоды.

В Киевской области во вторник, 7 октября, будет облачно, синоптики существенных осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Ранее сообщалось, что в селе Лиманка Одесской области жители до сих пор борются с последствиями стихии, которая накрыла регион 30 сентября. Во время сильного ливня потоки воды разрушали заборы, накрывали автомобили и даже заставляли людей выбираться из домов вплавь. Часть частных домов остается затопленной, а жители считают убытки.

Что известно о непогоде в Одессе 30 сентября

В Одессе в последний день сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, был объявлен красный уровень опасности. За сутки город получил 94 мм дождя, причем большая часть – 73 мм – выпала во второй половине дня. Это стало вторым наибольшим показателем в истории наблюдений после рекорда 2016 года, когда зафиксировали 113 мм.

Стихия унесла жизни десяти человек, среди которых целая семья из пяти человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку действий местных властей и обстоятельств трагедии. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, во время непогоды спасли более 380 человек. Сейчас поисковые работы завершены, а в городе продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что жители Одессы продолжают приходить в себя после аномального количества осадков, которые выпали в областном центре 30 сентября. По словам местных жителей, даже в квартирах поднялся уровень воды. В некоторых районах жилье местных жителей затопило на 50 сантиметров.

