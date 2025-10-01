'50 сантиметров воды было в комнате, все плавает': житель Одессы рассказал о последствиях мощной непогоды. Видео

Жители Одессы продолжают приходить в себя после аномального количества осадков, которые выпали в областном центре 30 сентября. По словам местных жителей, даже в квартирах поднялся уровень воды.

В некоторых районах жилище местных жителей затопило на 50 сантиметров. Об этом жители Одессы рассказали в комментарии "Радио Свобода".

Последствия мощного ливня

Житель Одессы рассказал, что столкнулся с последствиями непогоды прямо в своей квартире. По словам мужчины, в результате сильного ливня у него в комнате было 50 сантиметров воды.

Мужчина отметил, что из-за подтопления была испорчена мебель и бытовая техника. По состоянию на 1 октября уровень воды упал, но подъезды по-прежнему остаются затопленными. Люди вынуждены подниматься свои квартиры по стульям и доскам.

Местные жители пытались вычерпывать воду из помещения ведрами, однако вода прибывала высокими темпами. Наиболее пострадали от потопа дома, расположенные ниже обычного уровня.

Напомним, в Одессе и Одесском районе спасатели уже больше суток занимаются ликвидацией последствий непогоды. По состоянию на 1 октября известно о 9 жертвах стихийного бедствия, среди которых один ребенок. В течение ночи экстренные службы эвакуировали людей из водяных ловушек.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

