Туман и до 6 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на среду, 31 января

Последний день января в Украине будет теплым и солнечным. Несмотря на то, что ночью будут еще небольшие морозы, днем ожидается "плюсовая" температура по всей территории страны.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в этот день осадков вообще не предполагается.

Да, в среду, 31 января будет небольшая облачность. Ночью и утром в южных областях и Крыму местами туман. А в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица.

Воздушные потоки будут иметь юго-западное направление и умеренную скорость 3-8 м/с.

Температура ночью опустится до -1...-6, а днем столбики термометра будут показывать уже 1-6 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Карпатах, где ночью еще ударит мороз до -7...-12, а днем температура будет колебаться около нуля.

В Киеве и области 31 января будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в столице ночью -2...-4, днем +3...+5.

По области ночью ожидается -1…-6, днем +1…+6.

Метеорологи предупреждают о снеголавинной опасности в украинских Карпатах.

Так, 31 января высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность 2 уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц зимы будет идти либо мокрый снег, либо дождь

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