Церковные праздники в октябре 2026 года: даты по новому и старому календарю

Октябрь в церковном календаре насыщен важными датами, днями памяти святых и большими праздниками. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь часть привычных дат сдвинулась, поэтому верующим важно ориентироваться, когда именно отмечаются праздники по новому и старому стилю.

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OBOZ.UA рассказывает, какие церковные праздники приходятся на октябрь 2026 года. Также публикуем все даты по новому и старому календарю.

Самые важные церковные праздники в октябре по новому стилю

По новоюлианскому календарю октябрь начинается с одного из самых почитаемых осенних праздников – Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 1 октября. Среди других заметных дат месяца – 18 октября, день апостола и евангелиста Луки, и 24 октября, когда отмечается Димитриевская родительская суббота – день особого поминовения усопших.

В конце месяца верующие также чтят нескольких особо почитаемых святых. 26 октября Церковь поминает великомученика Димитрия Солунского, 27 октября – преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, а 28 октября – великомученицу Параскеву Иконийскую и преподобного Иова Почаевского.

Церковный календарь на октябрь 2026 года по новому стилю

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы, апостола Анании, Касперовской, Барской и иконы Божией Матери "Ласковая Станиславская".

– Покров Пресвятой Богородицы, апостола Анании, Касперовской, Барской и иконы Божией Матери "Ласковая Станиславская". 2 октября – священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста.

– священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста. 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера, Елевферия диакона и преподобного Дионисия Киево-Печерского.

– священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера, Елевферия диакона и преподобного Дионисия Киево-Печерского. 4 октября – священномученика Иерофея, преподобных Элладия, Онисима и Аммона Киево-Печерских.

– священномученика Иерофея, преподобных Элладия, Онисима и Аммона Киево-Печерских. 5 октября – преподобной Харитины, княгини Литовской, Дамиана, Иеремии и Матфея Киево-Печерских.

– преподобной Харитины, княгини Литовской, Дамиана, Иеремии и Матфея Киево-Печерских. 6 октября – апостола Фомы и священномученика Никифора.

– апостола Фомы и священномученика Никифора. 7 октября – мучеников Сергия и Вакха и преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского.

– мучеников Сергия и Вакха и преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского. 8 октября – преподобной Пелагеи.

– преподобной Пелагеи. 9 октября – апостола Иакова Алфеева.

– апостола Иакова Алфеева. 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых.

— мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых. 11 октября – апостола Филиппа, Феофана Исповедника и преподобного Феофана Киево-Печерского.

– апостола Филиппа, Феофана Исповедника и преподобного Феофана Киево-Печерского. 12 октября – мучеников Прова, Тарха и Андроника.

– мучеников Прова, Тарха и Андроника. 13 октября – святых отцов VII Вселенского собора и преподобного Вениамина Киево-Печерского.

– святых отцов VII Вселенского собора и преподобного Вениамина Киево-Печерского. 14 октября – великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши.

– великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши. 15 октября – преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана.

– преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана. 16 октября – мученика Лонгина сотника и преподобного Лонгина Киево-Печерского.

– мученика Лонгина сотника и преподобного Лонгина Киево-Печерского. 17 октября – пророка Осии, Космы и Дамиана и преподобномученика Андрея Критского.

– пророка Осии, Космы и Дамиана и преподобномученика Андрея Критского. 18 октября – апостола и евангелиста Луки.

– апостола и евангелиста Луки. 19 октября – пророка Иоила, мученика Уара и семи христианских учителей.

– пророка Иоила, мученика Уара и семи христианских учителей. 20 октября – великомученика Артемия Антиохийского.

– великомученика Артемия Антиохийского. 21 октября – святого Илариона Великого и других святых с именем Иларион.

– святого Илариона Великого и других святых с именем Иларион. 22 октября – равноапостольного Аверкия, семи ефесских отроков, святителя Рафаила и Вышгородской иконы Божией Матери.

– равноапостольного Аверкия, семи ефесских отроков, святителя Рафаила и Вышгородской иконы Божией Матери. 23 октября – апостола Иакова, брата Господня.

– апостола Иакова, брата Господня. 24 октября – мученика Арефы и других мучеников, иконы Божией Матери "Радость всех скорбящих". В этот же день отмечается Димитриевская родительская суббота .

– мученика Арефы и других мучеников, иконы Божией Матери "Радость всех скорбящих". В этот же день отмечается . 25 октября – мучеников Маркиана и Мартирия.

– мучеников Маркиана и Мартирия. 26 октября – великомученика Димитрия Солунского .

– великомученика . 27 октября – преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского.

– преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского. 28 октября – великомученицы Параскевы Иконийской, преподобного Иова Почаевского, святителя Димитрия Ростовского и других святых.

– великомученицы Параскевы Иконийской, преподобного Иова Почаевского, святителя Димитрия Ростовского и других святых. 29 октября – преподобномученице Анастасии Римлянки.

– преподобномученице Анастасии Римлянки. 30 октября – священномученику Зиновию и его сестре Зиновии.

– священномученику Зиновию и его сестре Зиновии. 31 октября – преподобным Спиридону и Никодиму Киево-Печерским, Петру Калнышевскому Многострадальному.

Церковные праздники в октябре 2026 года по старому стилю

Часть православных общин продолжает пользоваться юлианским календарем. По нему неподвижные праздники отмечаются на 13 дней позже, чем по новоюлианскому календарю.

1 октября – преподобного Евмения и Молченской иконы Божией Матери.

– преподобного Евмения и Молченской иконы Божией Матери. 2 октября – мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, князя Игоря Черниговского и Киевского.

– мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, князя Игоря Черниговского и Киевского. 3 октября – князя Михаила Черниговского, боярина Феодора и князя Олега Романовича.

– князя Михаила Черниговского, боярина Феодора и князя Олега Романовича. 4 октября – апостола Кодрата и обретение мощей святителя Димитрия Туптала.

– апостола Кодрата и обретение мощей святителя Димитрия Туптала. 5 октября – пророка Ионы.

– пророка Ионы. 6 октября – зачатие пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

– зачатие пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. 7 октября – равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского.

– равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского. 8 октября – преподобной Евфросинии Александрийской.

– преподобной Евфросинии Александрийской. 9 октября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

– апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 10 октября – мученика Каллистрата и его супруги.

– мученика Каллистрата и его супруги. 11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах.

– Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах. 12 октября – преподобного Кириака.

– преподобного Кириака. 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

– святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы .

– . 15 октября – священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста.

– священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста. 16 октября – священномученика Дионисия Ареопагита и преподобного Дионисия Киево-Печерского.

– священномученика Дионисия Ареопагита и преподобного Дионисия Киево-Печерского. 17 октября – священномученика Иерофея и преподобных Элладия, Онисима и Аммона.

– священномученика Иерофея и преподобных Элладия, Онисима и Аммона. 18 октября – преподобной Харитины и Киево-Печерских святых Дамиана, Иеремии и Матфея.

– преподобной Харитины и Киево-Печерских святых Дамиана, Иеремии и Матфея. 19 октября – апостола Фомы.

– апостола Фомы. 20 октября – мучеников Сергия и Вакха.

– мучеников Сергия и Вакха. 21 октября – преподобной Пелагеи.

– преподобной Пелагеи. 22 октября – апостола Иакова Алфеева.

– апостола Иакова Алфеева. 23 октября – мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых.

– мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых. 24 октября – апостола Филиппа и преподобного Феофана Киево-Печерского.

– апостола Филиппа и преподобного Феофана Киево-Печерского. 25 октября – мучеников Прова, Тарха и Андроника.

– мучеников Прова, Тарха и Андроника. 26 октября – святых отцов VII Вселенского собора.

– святых отцов VII Вселенского собора. 27 октября – великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши.

– великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши. 28 октября – преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана.

– преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана. 29 октября – мученика Лонгина.

– мученика Лонгина. 30 октября – пророка Осии, Космы и Дамиана, преподобномученика Андрея Критского.

– пророка Осии, Космы и Дамиана, преподобномученика Андрея Критского. 31 октября – апостола и евангелиста Луки.

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