Церковные праздники в октябре 2026 года: даты по новому и старому календарю
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Октябрь в церковном календаре насыщен важными датами, днями памяти святых и большими праздниками. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь часть привычных дат сдвинулась, поэтому верующим важно ориентироваться, когда именно отмечаются праздники по новому и старому стилю.
OBOZ.UA рассказывает, какие церковные праздники приходятся на октябрь 2026 года. Также публикуем все даты по новому и старому календарю.
Самые важные церковные праздники в октябре по новому стилю
По новоюлианскому календарю октябрь начинается с одного из самых почитаемых осенних праздников – Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 1 октября. Среди других заметных дат месяца – 18 октября, день апостола и евангелиста Луки, и 24 октября, когда отмечается Димитриевская родительская суббота – день особого поминовения усопших.
В конце месяца верующие также чтят нескольких особо почитаемых святых. 26 октября Церковь поминает великомученика Димитрия Солунского, 27 октября – преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, а 28 октября – великомученицу Параскеву Иконийскую и преподобного Иова Почаевского.
Церковный календарь на октябрь 2026 года по новому стилю
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы, апостола Анании, Касперовской, Барской и иконы Божией Матери "Ласковая Станиславская".
- 2 октября – священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста.
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита, Рустика пресвитера, Елевферия диакона и преподобного Дионисия Киево-Печерского.
- 4 октября – священномученика Иерофея, преподобных Элладия, Онисима и Аммона Киево-Печерских.
- 5 октября – преподобной Харитины, княгини Литовской, Дамиана, Иеремии и Матфея Киево-Печерских.
- 6 октября – апостола Фомы и священномученика Никифора.
- 7 октября – мучеников Сергия и Вакха и преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского.
- 8 октября – преподобной Пелагеи.
- 9 октября – апостола Иакова Алфеева.
- 10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых.
- 11 октября – апостола Филиппа, Феофана Исповедника и преподобного Феофана Киево-Печерского.
- 12 октября – мучеников Прова, Тарха и Андроника.
- 13 октября – святых отцов VII Вселенского собора и преподобного Вениамина Киево-Печерского.
- 14 октября – великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши.
- 15 октября – преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана.
- 16 октября – мученика Лонгина сотника и преподобного Лонгина Киево-Печерского.
- 17 октября – пророка Осии, Космы и Дамиана и преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября – пророка Иоила, мученика Уара и семи христианских учителей.
- 20 октября – великомученика Артемия Антиохийского.
- 21 октября – святого Илариона Великого и других святых с именем Иларион.
- 22 октября – равноапостольного Аверкия, семи ефесских отроков, святителя Рафаила и Вышгородской иконы Божией Матери.
- 23 октября – апостола Иакова, брата Господня.
- 24 октября – мученика Арефы и других мучеников, иконы Божией Матери "Радость всех скорбящих". В этот же день отмечается Димитриевская родительская суббота.
- 25 октября – мучеников Маркиана и Мартирия.
- 26 октября – великомученика Димитрия Солунского.
- 27 октября – преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского.
- 28 октября – великомученицы Параскевы Иконийской, преподобного Иова Почаевского, святителя Димитрия Ростовского и других святых.
- 29 октября – преподобномученице Анастасии Римлянки.
- 30 октября – священномученику Зиновию и его сестре Зиновии.
- 31 октября – преподобным Спиридону и Никодиму Киево-Печерским, Петру Калнышевскому Многострадальному.
Церковные праздники в октябре 2026 года по старому стилю
Часть православных общин продолжает пользоваться юлианским календарем. По нему неподвижные праздники отмечаются на 13 дней позже, чем по новоюлианскому календарю.
- 1 октября – преподобного Евмения и Молченской иконы Божией Матери.
- 2 октября – мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, князя Игоря Черниговского и Киевского.
- 3 октября – князя Михаила Черниговского, боярина Феодора и князя Олега Романовича.
- 4 октября – апостола Кодрата и обретение мощей святителя Димитрия Туптала.
- 5 октября – пророка Ионы.
- 6 октября – зачатие пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
- 7 октября – равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского.
- 8 октября – преподобной Евфросинии Александрийской.
- 9 октября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 10 октября – мученика Каллистрата и его супруги.
- 11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах.
- 12 октября – преподобного Кириака.
- 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 15 октября – священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста.
- 16 октября – священномученика Дионисия Ареопагита и преподобного Дионисия Киево-Печерского.
- 17 октября – священномученика Иерофея и преподобных Элладия, Онисима и Аммона.
- 18 октября – преподобной Харитины и Киево-Печерских святых Дамиана, Иеремии и Матфея.
- 19 октября – апостола Фомы.
- 20 октября – мучеников Сергия и Вакха.
- 21 октября – преподобной Пелагеи.
- 22 октября – апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября – мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия и Собор Волынских святых.
- 24 октября – апостола Филиппа и преподобного Феофана Киево-Печерского.
- 25 октября – мучеников Прова, Тарха и Андроника.
- 26 октября – святых отцов VII Вселенского собора.
- 27 октября – великомученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши.
- 28 октября – преподобного Евфимия Солунского и мученика Лукиана.
- 29 октября – мученика Лонгина.
- 30 октября – пророка Осии, Космы и Дамиана, преподобномученика Андрея Критского.
- 31 октября – апостола и евангелиста Луки.
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