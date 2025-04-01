'Цель российских фейков – создать ощущение, что правды нет': доктор наук из госуправления Рена Марутян дала интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Историческая манипуляция – один из видов информационного оружия, используемый россией в войне. О примерах искажения фактов в истории Украины и способах усиления критического мышления рассказала историка Рена Марутян во время публичного мероприятия в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Рена Марутян – доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры глобальной и национальной безопасности Учебно-научного Института публичного управления и государственной службы КНУ имени Тараса Шевченко.

Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно здесь.

Интервью с ученой состоялось во время открытых съемок проекта "Говорит Суханов" известного журналиста, актера, ведущего, посла Музея "Голоса Мирных" Алексея Суханова. Посмотреть полную версию беседы можно здесь.

История допускает субъективные оценки, поскольку не все события подтверждены документальными свидетельствами. Историки различают факты и интерпретации, однако большинству людей в условиях войны сохранять ментальную стойкость гораздо труднее.

"Стресс является дополнительной почвой для манипулирования, Россия пользуется этим. Меня спрашивают, почему российские фейки так бессмысленны? Чтобы размыть правду и создать ощущение, что нет правды. Ведь если есть 10 версий одного события, сложно понять, как правдива", – отмечает Рена Рубеновна.

Самый действенный способ оградить себя от манипулирования – ограничить объем потребления новостей. Важно также соблюдать информационную гигиену.

Как определить, что читать? Очень простой способ: Институт массовой информации раз в несколько месяцев делает "белый список" украинских СМИ. Сейчас там около десяти ресурсов, которым можно доверять. Из них выберите три", – объясняет историка.

Также эффективной самозащитой от манипулирования является отслеживание своих эмоциональных реакций на новости.

"Если вы прочли или посмотрели какой-то продукт и испытываете сильные эмоции – эйфорию, гнев, страх, грусть – надо сказать себе стоп и не реагировать. Возможно, завтра появится опровержение или объяснение этой информации. Ведь человеком владеет тот, кто владеет его эмоциями", – говорит госпожа Рена.

Все интервью, состоявшиеся в рамках документационных проектов, читайте на сайте Музея "Голоса Мирных".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.