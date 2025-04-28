"Цель одна – победа": Сырский заявил о комплексных изменениях в подготовке военных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о комплексных изменениях в системе подготовки украинских военнослужащих. Несмотря на сложную оперативную обстановку, усиливается подготовка, улучшается качество украинской армии.
Об этом он сообщил после ежемесячного совещания, посвященного вопросам базовой, профессиональной и коллективной подготовки бойцов. По словам Сырского, от качества подготовки напрямую зависит успешность выполнения боевых задач и, главное, сохранение жизни и здоровья украинских воинов.
Поэтому было принято решение увеличить объем и содержание учебной программы базовой общей военной подготовки (БЗИН) и в то же время существенно повысить ее качество.
"Сосредоточиваем усилия на комплектовании должностей инструкторов - как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах, а также на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов. Ведь профессиональный инструктор – это залог качества подготовки воина", – отметил главком.
На совещании заслушали доклад заместителя главнокомандующего ВСУ, бригадного генерала Олега Апостола, координирующего направление БЗИН. Проанализировали как существующие проблемы, так и уже внедряемые в войсках эффективные инициативы.
Среди ключевых новшеств:
- создание информационно-коммуникационной системы "Портал изучения и внедрения опыта" для систематизации боевого опыта и анализа проводимых действий (АПД, AAR);
- обновление курсов подготовки по стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, а также подготовки снайперов;
- модернизация программы БЗИН в части тактической догоспитальной помощи, в частности по использованию турникетов;
- увеличение времени на обучение навыкам домедицинской помощи для сохранения жизни и здоровья бойцов.
Также Сырский особо подчеркнул важность экспериментального проекта привлечения молодежи в возрасте 18–24 лет к службе по контракту. К инициативе уже присоединились 24 бригады, а задачи по усилению групп инструкторов в рамках этого проекта определены как приоритетные.
"Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта. Несмотря на сложную оперативную обстановку, усиливаем подготовку, улучшаем качество украинской армии. Цель одна – победа. Слава Украине!" – подчеркнул Сырский.
Как сообщал OBOZ.UA, Сырский отметил, что с начала 2025 года армия России потеряла на фронте в Украине почти 155 тысяч солдат. Наши защитники ежедневно уничтожают врага по всей фронтовой линии.
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