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Павел Бондаренко
Павел Бондаренко

Блог | "Труднее всего было выбрать в магазине окорок": как жили пролетарии до революции 1917 г.

'Труднее всего было выбрать в магазине окорок': как жили пролетарии до революции 1917 г.

Расскажу одну историю. Можете, конечно, сомневаться, но это правда. Рассказывал чувак, который при этом присутствовал. Завуч школы тогда с должности слетела, а директор едва партбилет на стол не положила. А это было так.

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Далее текст на языке оригинала.

В СРСР до визначних "комуністичних" дат завжди проводили якісь заходи: лінійки, уроки мужності, зустрічі з ветеранами, конкурси декламаторів, театралізовані постановки, конкурси строю й пісні та інша подібна мура.

Отож, вирішили якось перед 7 листопада (хто забув або не знав – головне свято в СРСР, дата "великої жовтневої соціалістичної революції") провести зустріч з ветераном, який брав участь у тій "революції". Запросили, посадили у почесному кутку на сцені за стіл з червоною скатертиною. Спочатку то вірші декламували, то пісні співали, а потім головне – спогади ветеранські.

А діду було вже так добряче під 90 рочків – часу з 1917 пройшло чимало. У діда стареча деменція. Але пам`ять гарна, особливо на яскраві події далекого минулого. А тут ще й питання піонери задають – кому яке написали на бомажці.

Один питає:

– Діду, а вас буржуї гнобили?

– Ох, ще і як гнобили.

– А чи ви страйкували?

– А як же, звісно.

– А через що?

– Ну, от, наприклад, зарплату на заводі нам видавали великими купюрами, а чарка горілки у шинку коштувала 5 копійок. Зайдеш після получки, а шинкарка решти не має. Тож ми страйкували, аби частину зарплати давали дріб`язком.

Завчука, відчуваючи, що діда понесло не в ту степ, почала швиденько заговорювати його, наполягаючи на тому, яке важке життя було у пролетарів і що навіть кровно зароблені гроші платили так, щоб людям було незручно.

– А, так, так, – хитає головою ветеран, який усе глибше погрузав у глибини пам`яті, – важке, дуже важке життя. А знаєте, що було найтяжче, дітки? Вибрати в магазині окіст. Зайдеш, а вони висять, такі: копчені, в`ялені, свинячі, яловичі, баранячі, а там онде ковбаси які хочеш, а в кутку діжка з чорною ікрою по рублю вісімдесят за кіло...

І слину так зглитнів гучно – на увесь зал чутно.

тут хтось з піонерів не витримав й вигукнув:

– Так а нащо ви революцію робили?!

– Що? Га?! – стрепенувся дід. – Так цеє, усі пішли і я пішов...

Кажуть, увесь педколектив після цього "заходу" в учительській горілкою відпоювався. А наступного ранку директрису, завучку і старшу піонервожату викликали... куди слід...

Ну і аби ви, друзі, мали уявлення. Середня зарплата у фабрично-заводських робітників та молодших чинів у 1913 році - 24 рублі.

А от деякі ціни: картопля – 5 копійок/кг; батон білого здобного хліба (300 гр) – 7 коп; житнього (400 гр) – 4 коп; свинячий ошийок – 30 коп./кг; свіжий сом – 20 коп./кг; рубаха вихідна – 3 рублі; чоботи ялові – 5 рублів; гармонь – 7 рублів 50 коп.

На фото: керівництво (замазано радянською цензурою) та робітники паровозобудівного заводу Гартмана (Луганськ), того самого, на якому працював майбутній видатний революціонер Клим Ворошилов. Зверніть увагу на зовнішність, одяг та взуття "гноблених пролетарів".

"Труднее всего было выбрать в магазине окорок": как жили пролетарии до революции 1917 г.
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