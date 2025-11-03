Топ-9 самых здоровых пород собак, которые точно не разорят вас

Счета за ветеринара могут быстро накапливаться, если ваш домашний любимец склонен к проблемам со здоровьем. К счастью, некоторые породы собак от природы здоровее и редко нуждаются в визитах к врачам.

Чтобы помочь будущим владельцам домашних животных сделать разумный выбор, эксперты по собакам определили девять "самых здоровых" пород, которые обычно требуют меньше ухода, чем другие, пишет Express.

Староанглийская овчарка

Староанглийские овчарки в целом здоровы, имеют мало серьезных проблем со здоровьем, а средняя продолжительность жизни составляет от 10 до 12 лет.

По данным Spruce Pets, некоторые проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у староанглийских овчарок, включают дисплазию тазобедренного сустава, катаракту, гипотиреоз и вздутие живота.

Немецкая короткошерстная легавая

Немецкие короткошерстные легавые (НКП) ценятся как охотничьи собаки из-за их скорости и выносливости. НКП могут похвастаться высоким уровнем энергии и требуют много физических нагрузок, а также физической и умственной стимуляции, чтобы оставаться здоровыми и избегать неприятностей.

Эти собаки иногда могут быть подвержены определенным проблемам со здоровьем, включая дисплазию тазобедренного сустава и дисплазию локтевого сустава, что может повлиять на их подвижность и здоровье суставов. Они также могут иметь риск развития вздутия живота.

Гаванская болонка

Гаванская болонка — единственная порода собак, происходящая из Кубы, имеет долгую жизнь — от 14 до 16 лет. Эта ласковая маленькая порода любит своих родителей-домашних любимцев и легко поддается дрессировке благодаря своему "исключительному уму".

Однако эта порода может быть подвержена определенным проблемам со здоровьем, таким как прогрессирующая атрофия сетчатки, которая со временем может влиять на их зрение, и вывих надколенника – состояние, которое влияет на коленную чашечку и подвижность.

Пудель

Пудели — активные и жизнерадостные собаки. Они, как правило, здоровы и имеют лишь незначительные проблемы со здоровьем, когда взрослеют, что делает их радостным "дополнением" к любой семье.

Существует пять распространенных проблем со здоровьем, с которыми могут столкнуться пудели, а именно: вздутие живота, болезнь Аддисона, проблемы со щитовидной железой, дисплазия тазобедренного сустава и эпилепсия.

Грейхаунд

Эксперты ставят грейхаунда на пятое мест в списке самых здоровых. Эта собака уникальна среди гончих, поскольку она охотник по виду, а это означает, что порода полагается на скорость и ловкость для охоты на добычу.

Благодаря высокому уровню энергии и сильному охотничьему инстинкту, грейхаундам нужны регулярные физические нагрузки.

Бигль

Бигли руководствуются любовью к еде и сильным обонянием, что часто приводит к озорству. Они чувствуют себя прекрасно благодаря активностям, связанным с запахами, и им полезен тщательно контролируемый рацион, поскольку их сильный аппетит может легко привести к перееданию, если его не контролировать.

Эксперты по животным обнаружили несколько распространенных проблем со здоровьем, которыми могут страдать бигли: заболевания зубов, проблемы с ушами, синдром конечностей-хвоста и заболевания глаз.

Чиуауа

Чихуахуа является одной из пород с самой длинной продолжительностью жизни. Эти бойкие и преданные собаки имеют яркий характер и острый ум. Поскольку чихуахуа склонны к ожирению, владельцы должны обеспечить им много физических нагрузок.

Австралийская овчарка

Умные, преданные и энергичные, австралийские овчарки любят быть активными и нуждаются в физической и умственной стимуляции в течение всей жизни.

Как порода, они могут быть подвержены определенным заболеваниям, таким как дисплазия тазобедренного сустава, дисплазия локтевого сустава и некоторые заболевания глаз. Тем не менее, они в целом здоровые собаки.

Австралийская пастушья собака

"Австралийская пастушья собака — одна из самых здоровых. Эта порода известна своим интеллектом, работоспособностью и выносливостью.

Это типично устойчивая порода, которая не сталкивается со многими проблемами со здоровьем. Как следует из названия, ее вывели для выпаса скота и она требует много физических нагрузок, чтобы оставаться в отличной форме.

