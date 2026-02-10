Топ-7 трав, которые можно посадить в воде прямо на кухне

Если вы когда-нибудь думали об огороде дома, но мысль о почве, поливе и гнилых корнях вызывает у вас легкий приступ тревоги – для вас есть хорошая новость, которая изменит ваше представление о зелени.

Природа гораздо более адаптивная, чем мы ей считаем, и есть травы, которые счастливо растут без почвы, прямо в воде, пишет OBOZ.UA.

Базилик

Это не просто трава, это символ статуса на любой кухне, где уважают помидоры. Он прекрасно растет, если ему предлагается свежая вода и солнце, будто он на летнем отпуске в Тоскане. Листья остаются пышными, зелеными и невероятно ароматными, иногда даже более ароматными, чем при выращивании в почве.

Розмарин

Розмарин – это как интровертный художник трав – ему нужно собственное пространство, немного света и немного времени. Но когда он начинает пускать корни в воде, вы получаете элегантное, почти скульптурное растение, которое идеально подходит для современной кухни.

Зеленый лук

Это растение легко могут выращивать дети из детского сада – оно очень неприхотливое. Вы кладете нижнюю белую часть с корнем в банку, добавляете воды, и через несколько дней будете наблюдать, как разворачивается чудо жизни. Ваши блюда с зеленью поблагодарят вас, как и ваш холодильник, в котором наконец-то больше не будет увядшей зеленой луковицы.

Тимьян

Тимьян не слишком яркий – он не разрастется пышной растительностью, но с годами станет вашим тихим союзником. Он медленно, но уверенно растет в воде, и если вы дадите ему солнце и терпение, вы получите один из самых сложных ароматов на кухне.

Орегано

Орегано – это сердце и душа средиземноморской кухни, а также удивительно успешный кандидат для водных жителей. Он любит свет, немного тепла и стакан чистой воды. За несколько дней он превратится в ароматный букет, который просто просится на пиццу.

Мята

Мята – это энергия в травяной форме. Она быстро растет, еще быстрее пахнет и является прекрасным дополнением к любому кухонному уголку. Ее побеги в воде почти слишком трудолюбивы – иногда, глядя на них, кажется, что они вот-вот вырастут.

Петрушка

Петрушка – это давно недооцененный, но всегда присутствующий союзник на каждой кухне. Она процветает в воде, растет без проблем и всегда под рукой – чтобы вы не готовили.

