Какие травы и цветы посадить для чая: лучшие варианты для дачи

Травяной чай – прекрасная альтернатива обычному во многих случаях. Он помогает улучшить сон, ведь многие травы имеют успокаивающий эффект, может ускорить выздоровление от простуды и даже способен помочь контролировать массу тела. А еще растения для чая можно выращивать в собственном саду.

Все, что вам нужно для этого – небольшой участок на солнечном месте и несколько саженцев растений, из которых можно готовить ароматный напиток. Что именно это за растения, рассказало издание Real Simple.

Ромашка

Ромашковый чай обладает прекрасными успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Но собрать в природе правильную ромашку не так уж и просто – существует множество похожих на нее растений. Лучший способ избежать ошибки – посадить аптечную ромашку у себя в саду. Цветок хорошо чувствует себя как в полутени, так и на полном солнце, но предпочитает влажную почву. Выращивать это растение довольно легко, просто позаботьтесь о том, чтобы приобрести проверенную рассаду.

Эхинацея

Это неприхотливое, засухоустойчивое растение имеет приятный вкус и выраженные противовоспалительные свойства. Поэтому его хорошо добавлять в чай во время простуды или просто в холодный сезон для поддержания иммунитета. Вы можете использовать свежие или сушеные корни, листья или цветы эхинацеи для приготовления такого чая.

Мята

Ароматная трава является настоящим чемпионом среди растений с успокаивающим эффектом. А еще ее можно добавлять в коктейли (не существует мохито без мяты), салаты, супы, рагу и тому подобное. Поэтому мяту точно стоит завести на своем участке. Но обратите внимание, что выращивать ее лучше в контейнере, ведь все виды мяты быстро разрастаются и вытесняют другие растения.

Розы

Совершенно верно, королева сада имеет съедобные цветы, которые хорошо добавлять в чай. А из некоторых сортов готовят прекрасное варенье. Розы любят солнце и требуют больше воды, чем многие другие садовые растения. Поэтому, если хотите ароматного розового чая, не забудьте о поливе.

Лаванда

Даже если вы не хотите заваривать это красивое растение в чай, его успокаивающий аромат станет отличным дополнением к саду. Выбирайте английскую лаванду (ее также называют кулинарной лавандой), если хотите использовать растение именно для создания напитков. Лаванда нуждается в сухом и солнечном месте для хорошего роста.

Мелисса

Эта сладкая трава цветет мелкими белыми цветами и имеет цитрусовый аромат. Чай с ней помогает успокоить желудок, снять нервозность и нормализовать сон. А еще из всех сортов мяты она наименее склонна к чрезмерному разрастанию.

Лемонграсс

Особую популярность эта трава имеет в тайской кухне. Из нее также можно приготовить отличный антиоксидантный и противопростудный чай с приятным цитрусовым ароматом. Чтобы сделать его, просто срежьте пару стеблей и разотрите их, хотя лемонграсс можно и сушить. Растение любит теплые, солнечные и влажные места в саду.

Календула

Чай из календулы обладает противовоспалительными свойствами и имеет приятный вкус. Для заваривания используются как отдельно лепестки, так и целые цветы. Календула – это еще одно садовое растение, которое любит солнечные места и хорошо дренированную почву.

