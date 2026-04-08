Топ-5 самых здоровых пород собак с наименьшим количеством проблем

Когда дело доходит до выбора собаки, стоит подумать о характере и внешности вашего потенциального любимца, но при этом здоровье является одним из решающих факторов, которые следует учитывать.

Хотя каждая собака уникальна, некоторые породы статистически выносливее других из-за генетики и методов разведения. Они менее подвержены болезням, что может сэкономить вам значительную сумму, если вы выберете одного из этих замечательных компаньонов, пишет OBOZ.UA.

Австралийская пастушья собака

Австралийская пастушья собака, которая возглавляет этот список, хорошо известна своей выносливостью. Эти рабочие собаки обладают безграничной энергией и нуждаются в владельце, который имеет достаточно времени для их физических нагрузок с помощью регулярных прогулок, однако они не подвержены болезням.

Бордер-колли

Еще одной рабочей породой, известной своим крепким здоровьем, является бордер-колли. Эти собаки не только являются одними из самых умных среди всех пород, но их естественное стремление к работе и физической активности означает, что они гораздо чаще остаются в отличной форме с возрастом.

Австралийская овчарка

Далее идет еще одна австралийская порода — австралийская овчарка. Эти впечатляющие собаки славятся своей великолепной шерстью, и, как рабочие животные, их разводят достаточно крепкими и выносливыми.

Сибирский хаски

Хаски могут быть довольно прихотливыми в уходе — их густая двойная шерсть требует регулярного ухода, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, однако они остаются одной из самых здоровых пород, которые вы можете иметь.

Басенджи

Эти самобытные собаки не только здоровые, но и тихие. Из-за строения голосовых связок эта рабочая порода физически не может лаять, что делает ее идеальной для тех, кто ищет более тихого домашнего любимца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что будет, если собака съест шоколад.

