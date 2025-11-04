Топ-3 ключевых работ по садоводству, которые обязательно надо выполнить осенью
Любителей садоводства призвали выполнить три "жизненно важные" задачи до конца года, чтобы обеспечить цветение их садов в 2026 году.
Так, в ответе на тему в Reddit "Какие три вещи мне нужно сделать в октябре, ноябре и декабре в саду?" эксперт поделился обязательными шагами.
Садовник призвал людей обратить свое внимание на посадку луковичных растений до конца октября, сказав: "Тюльпанам особенно нужен более долгий холодный период, иначе весной они прорастут с задержками".
К тому же, он сказал, что ноябрь – ключевой месяц для завершения прополки, чтобы облегчить себе жизнь весной.
"В ноябре проведите последние прополки, чтобы у вас был свежий и опрятный сад, когда луковицы начнут прорастать. Также в ноябре следует сажать зимние культуры, такие как чеснок", – рассказывает эксперт.
Обратите внимание на горшки, которые могут потрескаться, и на нежные многолетние растения, которые погибнут от мороза, найдите для них защищенное место. Оставьте сухие ветки и другие вещи, чтобы насекомые и мелкие животные имели зимнее убежище.
В конце концов, если вы обязательно выполните всю эту подготовительную работу, то сможете наслаждаться зимней порой, ожидая весну.
Что касается газона, то эксперты рекомендуют прекратить косить траву либо в конце октября, либо в начале ноября. По этой оценке, лучшим временем для последней стрижки сада будет неделя после Хэллоуина.
Поздняя осень и начало зимы – идеальное время для ухода – следует регулярно очищать садовые бордюры и убирать листья при необходимости.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить растения в саду от морозов.
