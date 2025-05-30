Тесто готовить не нужно: самая вкусная и ленивая домашняя пицца с оригинальной начинкой

Слоеное тесто может быть основой не только для десертов, но также из него получится очень вкусная пицца. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивой и вкусной пиццы из слоеного теста, с вкусной и сытной начинкой.

Ингредиенты:

500 г. слоеного теста

томатное пюре

колбаса

шампиньоны

оливки

сыр

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

2. Смазываем томатным пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

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