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Тесто готовить не нужно: самая вкусная и ленивая домашняя пицца с оригинальной начинкой
Слоеное тесто может быть основой не только для десертов, но также из него получится очень вкусная пицца. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивой и вкусной пиццы из слоеного теста, с вкусной и сытной начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г. слоеного теста
- томатное пюре
- колбаса
- шампиньоны
- оливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Смазываем томатным пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.
3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
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