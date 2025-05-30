УкраїнськаУКР
русскийРУС

Тесто готовить не нужно: самая вкусная и ленивая домашняя пицца с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
96
Тесто готовить не нужно: самая вкусная и ленивая домашняя пицца с оригинальной начинкой

Слоеное тесто может быть основой не только для десертов, но также из него получится очень вкусная пицца. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Видео дня
Пицца из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень ленивой и вкусной пиццы из слоеного теста, с вкусной и сытной начинкой.

Домашняя пицца

Ингредиенты:

  • 500 г. слоеного теста
  • томатное пюре
  • колбаса
  • шампиньоны
  • оливки
  • сыр

Способ приготовления:

1. Тесто предварительно размораживаем, немного раскатываем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Тесто для блюда

2. Смазываем томатным пюре и выкладываем начинку, она может быть любой.

Начинка для пиццы

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовая пицца

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: