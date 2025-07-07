В Дії появилась услуга не для всех: кому пригодится и как воспользоваться

В Дії запустили новый цифровой сервис "Ветеран PRO". Он предназначен для ветеранов и их семей, которые смогут получать ключевые услуги через смартфон еще быстрее и удобнее.

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Об этом 7 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что проект реализован Министерством по делам ветеранов совместно с Минцифрой и при поддержке Программы развития ООН в рамках "Проекта поддержки Дії", который финансируется Швецией.

Как воспользоваться "Ветеран PRO"

Чтобы получить доступ к сервису, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Загрузите или обновите "Дію" и авторизуйтесь в приложении. В разделе "Услуги" откройте "Ветеран PRO". Выберите необходимую услугу из предложенного списка.

Доступные услуги на старте: список

На начальном этапе в "Ветеран PRO" уже доступны следующие услуги:

Поиск специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

Ветеранский спорт.

єОселя (государственная программа доступного жилья).

єВідновлення (программа восстановления поврежденного жилья).

Установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Подача заявления о субсидии.

Разработчики уверят, что это "только начало". Следующим шагом станет расширение перечня услуг, однако какое именно – не уточняется.

Что еще нового в Дії

В июле в государственной системе онлайн-услуг появилась еще одна новая функция – декларирование для ФЛП 3-й группы со ставкой единого налога 5%, которые не являются плательщиками НДС и не имеют наемных работников. Предприниматели могут подавать полугодовой отчет – документ формируется автоматически с общей суммой налогов после того, как внесены данные за оба квартала.

Подать отчет можно это в несколько шагов. Инструкция следующая:

авторизоваться в личном кабинете на портале Дія;

в личном кабинете на портале Дія; перейти в раздел "Відомості про мене" , а оттуда – в "Податки" ;

, а оттуда – в ; выбрать "Отчеты и декларации" , а там – "Декларация";

, а там – "Декларация"; указать сумму дохода ;

; проверить отчет и отредактировать его при необходимости;

подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

Декларация может проходить обработку в Государственной налоговой службе до 24 часов. По результатам проверки пользователь получит сообщение в электронном кабинете, что декларация принята, или отклонена из-за обнаруженной ошибки (в таком случае ее надо исправить и подать повторно).

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам больше не надо будет посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто, или заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно будет сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

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