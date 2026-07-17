Терехов объявил о законодательных инициативах по реализации стратегии поддержки ВПЛ

Ассоциация прифронтовых городов и общин готовит законодательные инициативы для реализации Стратегии государственной политики по поддержке вынужденных переселенцев до 2030 года.

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Об этом глава АПМГ Игорь Терехов заявил в интервью "Интерфакс-Украина", одновременно предложив установить 25 февраля государственной памятной датой – Днем ВПЛ.

"Прежде всего, мы должны понимать, что, говоря о вынужденно перемещенных лицах, речь идет о людях, которые из-за войны оказались практически ни с чем. Они лишились не только жилья и работы. У кого-то из них нет документов, у кого-то вообще нет вещей, и сегодня таких людей в Украине насчитывается более 4,5 млн", – отметил Терехов.

По его словам, эти люди сознательно выбрали Украину, поэтому государству важно их сохранить.

"Я предлагаю на государственном уровне объявить 25 февраля Днём вынужденно перемещённых лиц. И это не случайно. Да, война длится уже более 12 лет, многие наши граждане начали выезжать с временно оккупированных территорий ещё в 2014 году. Тогда у нас появились первые вынужденные переселенцы. Но именно с 25 февраля 2022 года, через день после начала полномасштабного вторжения, началось массовое перемещение", – рассказал глава АПМГ.

По его мнению, такую памятную дату следует установить на пять лет.

"5 лет – это избирательный цикл. Главу государства, народных депутатов мы избираем именно на этот срок. Так вот, за этот цикл государство должно сделать так, чтобы у нас не было вынужденных переселенцев. И речь идет не о статусе, а о том, чтобы сами люди перестали считать себя ВПЛ и вернулись к нормальной жизни", – подчеркнул Терехов.

Он подчеркнул, что речь идет не о статистике, а об условиях жизни людей.

"Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости комплексной политики, в центре которой должны быть жилье, трудоустройство, поддержка предпринимательства, доступ к образованию и интеграция людей в жизнь общин", – отметил глава АПМГ.

Терехов напомнил, что Ассоциация внесла предложения в Стратегию государственной политики по поддержке переселенцев до 2030 года, и часть из них правительство учло.

"Теперь главное – обеспечить, чтобы Стратегия заработала. К сожалению, мы знаем примеры, когда системные, правильные стратегии, хорошие документы так и остаются лишь "стопками бумаги". Так быть не должно, тем более в вопросе вынужденных переселенцев. Мы уже готовим соответствующие законодательные инициативы, чтобы приступить к практической реализации", – резюмировал руководитель АПМГ.