Тепло, но в некоторых регионах дожди: какой будет погода в Украине 29 марта

В субботу, 29 марта, погода в Украине будет зависеть от поля повышенного атмосферного давления. В большинстве областей этот день пройдет без осадков, только в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем возможен дождь.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет преимущественно восточный, 5-12 м/с, в Карпатах и южных областях местами порывы скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, на юге страны будет 4-9 градусов выше нуля. Днем столбики термометров по Украине покажут 13-18 градусов, в Карпатах – 4-9 тепла.

В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер в области будет восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0-5 тепла, днем – 13-18 с плюсом. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем около 15 градусов Цельсия.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходные 29 и 30 марта в Украине ожидается теплая погода, местами столбики термометров покажут до +19 градусов. Однако уже в субботу на юге и на востоке синоптики прогнозируют осадки, которые в воскресенье пройдут почти по всей территории.

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