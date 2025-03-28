В Украине в выходные будет до +19, но есть 'нюанс': синоптики рассказали, чего ждать. Карта

На выходные 29 и 30 марта в Украине ожидается теплая погода, местами столбики термометров покажут до +19 градусов. Однако уже в субботу на юге и на востоке синоптики прогнозируют осадки, которые в воскресенье пройдут почти по всей территории.

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Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра. Ветер будет преобладать восточного направления 15-10 м/с, местами 7-12 м/с.

Погода в субботу, 29 марта

В западных областях и юге страны пройдут небольшие или умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в южных регионах днем местами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+9°С, днем +14...+18°С, в Крыму до +19°С.

В Киеве ночью переменная облачность, без осадков. Температура ночью +3°…+1°C, днем +16°…+18°C. Ветер восточный 5-10 м/с.

Погода в воскресенье, 30 марта

В воскресенье осадков станет больше, дожди пройдут по всей территории Украины, кроме юга. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +10°С, днем от +11 до +19°С.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, без осадков, температура +5°…+3°C. Днем облачно с прояснениями, дождь. Температура от +14…+16°C, ветер восточный 5-10 м/с.

Напомним, по словам синоптика Натальи Птухи, в начале апреля в Украине возможно понижение температуры, однако аномальных холодов не ожидается. Она отметила, что температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не повлекут.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу Наталки Диденко, 28 марта в Украине ожидается теплая погода. Днем температура будет колебаться от +12 до +18 градусов, а на юге местами достигнет +20 градусов. На востоке и северо-востоке могут быть дожди, но на большинстве территории страны осадков не ожидается.

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