Теперь там пепел и руины: Яна Зинкевич сообщила об уничтоженной оккупантами базе 'Госпитальеров' и объявила сбор на создание новой

В Павлограде российские кафиры полностью уничтожили базу Медицинского Добровольческого Батальона "Госпитальеры".

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Об этом сообщила основатель "Госпитальеров", народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-добровольец Яна Зинкевич. Она также объявила о сборе средств для создания новой базы батальона.

"Я никогда не показывала вообще свои эмоции, даже когда переживала самые страшные дни своей жизни после аварии и теряя друзей, но сейчас впервые не смогу сдержаться. Отбросы. Преступники. Уроды без моральных правил. Палачи. Убийцы. Оккупанты. Людоеды. россияне обстреляли сегодня утром Павлоград. Погибли дети, погибли мирные люди, уничтожены мирные дома", – пишет Зинкевич.

"Уничтожена полностью наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней. Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи человек. Убили гражданских. Невинных, которые просто жили, варили утренний кофе, смеялись. Планировали завтра со своими детишками", – пишет Яна Зинкевич.

"Их завтра не наступит. Их "сегодня" оборвано жестоким обстрелом. Мы были точкой тепла, спасения, помощи, человечности. Наша база приютила не одного парамедика и военного, она была пристанищем для переселенцев, для всех жертв войны, в конце концов, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме", – рассказывает основательница батальона.

"Там было целое наше насыщенное любовью и единством жизни, а теперь – пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит невыразимой болью. Там была память о наших павших Госпитальерах, артефактах их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет", – пишет Яна Зинкевич.

Это не просто война. Это геноцид. Намеренное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам – это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности. Но мы не стали пеплом, мы стали ярким огнем, который теперь пылает с еще большей силой. В этой силе кроется и отвага спасать, и желание мести врагу", – подчеркивает депутат.

"Я объявляю новый сбор на 20 миллионов гривен для новой базы батальона Госпитальеры. Если вы прочли этот пост, распространите его друзьям. Не оставляйте нас в беде. Только с вашей поддержкой мы можем спасать дальше. Нам сейчас очень тяжело, как не было никогда до этого. Но у нас есть вы. И с вашей поддержкой мы справимся. У нас есть злоба, у нас нет желания останавливаться. И даже такой страшный удар не сможет поставить нас на паузу, россияне не удастся победить, даже забрав у нас все дотла", – отмечает Яна Зинкевич.

"Благодарна каждому Госпитальеру, который сейчас держится. Напишите им слова поддержки, они заслуживают этого как никто сегодня", – отмечает Яна Зинкевич.

На новую базу госпитальеров

Цель: 20 000 000.00 ₴

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