Температуры будут стремительно расти: синоптик сказала, когда погода в Украине порадует аномальным теплом

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться – от небольшого потепления в четверг, 6 марта, вплоть до аномальных показателей в ближайшие выходные. 8 Марта ожидается теплая и преимущественно сухая погода.

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Об этом рассказала OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозу, осадки в этот день не ожидаются.

По словам синоптика, потепление связано с тем, что в Украине преобладают западные воздушные потоки, которые приносят более теплую воздушную массу из Атлантики. На температурные показатели будет влиять также антициклон, способствующий солнечным дням в большинстве регионов страны.

"Вдобавок влияет поле повышенного давления, антициклон, мощности которого хватает, чтобы обеспечить практически на всей территории Украины погоду без осадков и даже с солнечными прояснениями", – рассказала Птуха.

По ее словам, в течение четверга, 6 марта, ожидается усиление ветра в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей.

В дальнейшем ветер будет постепенно стихать, а температура воздуха будет стремительно расти.

Так, в ночь на четверг в Карпатах и Закарпатье столбики термометров будут показывать 0…-5 градусов. А уже 7-8 марта в большинстве областей ночная температура будет колебаться в пределах -2…+3.

Днем воздух прогреется до +11… +17 градусов.

Наталья Птуха объяснила такие колебания температуры отсутствием облаков.

"В результате больших прояснений, когда будет меньше облачности как в дневные, так и в ночные часы, ночью могут быть несколько ниже значения, небольшой мороз до -2 градусов, но днем ​​вследствие тех же прояснений, наоборот, будет +11… +17 градусов. Температура воздуха в Карпатах, на востоке страны и на побережье морей составит +8…+13 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

По прогнозу синоптика, такая весенняя погода сохранится, по меньшей мере, до конца текущей недели.

В субботу и воскресенье в Закарпатье и Прикарпатье воздух может прогреться до +20 градусов. При этом в ближайшую неделю осадков не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, схожий прогноз на ближайшие дни дала и синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что до конца недели в Украине сохранится теплая, почти апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +16, а кое-где и до +18 градусов.

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