Градусы пойдут вниз: названа дата похолодания в Украине. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается заметное понижение температуры. Прохладнее станет уже с воскресенья, 6 сентября, когда дневные показатели в большинстве регионов опустятся до +18 – +24 градусов, а в горах – даже до +5.

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В то же время на юге еще сохранится теплая погода, а местами воздух прогреется до +28 градусов. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Подробнее о погоде на ближайшие дни

Так, по прогнозу синоптика, в пятницу, 4 сентября, ночью небольшие дожди возможны на востоке, а днем – на западе, в Житомирской и Одесской областях. На остальной территории осадков не ожидается, однако на севере и в центральных областях ночью и утром прогнозируются туманы.

В субботу, 5 сентября, в большинстве регионов, за исключением юго-востока, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер усилится, в Карпатах порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью составит +11 – +16 градусов, днем +26 – +31, а на западе и севере +19 – +24 градуса.

В воскресенье, 6 сентября, дожди с грозами ожидаются ночью на востоке, юге и в большинстве центральных областей, а днем – почти по всей Украине. Днем прогнозируются сильные порывы ветра, а температура снизится до +18 – +24 градусов, хотя на крайнем юге еще будет до +28. В Карпатах ночью +5 – +10, днем +15 – +20 градусов.

В понедельник, 7 сентября, осадков не ожидается, однако температура воздуха несколько снизится. Ночью прогнозируется +7 – +13 градусов, днем +18 – +24, а на северо-востоке будет прохладнее, до +15 – +20 градусов.

Синоптик добавила, что прогноз на 8–11 сентября пока носит рекомендательный характер. По предварительным данным, в этот период будет преобладать сухая погода, ночью температура составит +10 – +16 градусов, а днем +23 – +29 градусов.

В то же время говорить о начале метеорологической осени в ближайшие дни еще рано. По словам Скляр, она наступает только при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно опускается ниже +15 градусов.

"На данный момент мы можем сказать, что в ближайшие дни ожидается довольно комфортная теплая осенняя погода, иногда с кратковременными дождями, но местами и без осадков. Ближе к этим датам мы будем сообщать об изменениях", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит для украинцев классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится. В то же время затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается.

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