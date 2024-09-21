'Сын стал центром нашей жизни': мама-усыновительница доверила историю о пути к ребенку программе 'Сиротству - Нет!' Фонда Рината Ахметова

Наталья с мужем более 10 лет боролись за мечту стать родителями. В конце концов, они решили не полагаться на чудо, а выбрать реальный путь — усыновить ребенка. Преодолели все шаги: встали на учет усыновителей, прошли курсы. Историю о появлении в семье сына, рожденного сердцем, мама рассказала программе "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова.

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Однажды в роддоме в ее городе родился мальчик. Биологическая мама отказалась от него. При первой же встрече Наталья почувствовала, что он — ее собственный ребенок. Сына, изменившего жизнь семьи, назвали Романом, и ему уже два года.

"Теперь на первом плане - ребенок, а все остальные жизненные проблемы отошли на второй план", - признается женщина.

Усыновление часто сопровождается тайной, но Наталья решила откровенно делиться своей историей, чтобы показать, что принять ребенка в семью – не сложно. Это шанс осуществить свою мечту и подарить ребенку возможность расти дома, в семье.

"Быть приемной мамой, мамой-усыновительницей, или мамой-воспитательницей — это настоящее счастье, потому что здесь главное значение "быть мамой", а что может быть лучше?" – уверена женщина.

Как принять ребенка к семье? Видеогайд "Шаги к ребенку" от Фонда Рината Ахметова – это плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

Фонд Рината Ахметова все 19 лет работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.