Светится в темноте и пахнет духами: названо необычное растение для сада

Если вы ищете способ добавить магии и изысканных ароматов на свой участок в саду, стоит обратить внимание на экзотическое растение под названием Мирабилис (ночная красавица). Этот представитель семейства ночниц удивляет садоводов своей уникальной способностью раскрывать яркие бутоны только после захода солнца.

Видео дня

Кроме необычного графика цветения, цветы растения имеют свойство едва заметно светиться в темноте, создавая сказочную атмосферу. Особую ценность им придает интенсивный аромат, напоминающий элитные духи с нотками цитруса и пряного оттенка корицы.

Такая особенность не только очаровывает хозяев, но и эффективно привлекает ночных опылителей, в частности бабочек-совок. Это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться садом не только днем, но и в вечерние часы.

Что такое мирабилис

Хотя Мирабилис происходит из тропических регионов Мексики, он прекрасно прижился в наших широтах как однолетняя культура. Чтобы растение сформировало густой куст высотой до 80 сантиметров, обильно покрытый белыми, розовыми, желтыми или пурпурными цветами, важно обеспечить ему правильные условия.

Как ухаживать за ночной красавицей:

Место посадки: выбирайте солнечные и защищенные от сильных ветров участки.

растение любит плодородную, хорошо увлажненную почву. Регулярный полив, особенно во время летней жары, является залогом пышного цветения.

растение любит плодородную, хорошо увлажненную почву. Регулярный полив, особенно во время летней жары, является залогом пышного цветения. Подкормка: для стимуляции появления бутонов используйте комплексные удобрения для цветущих культур, или же обычный компост или перегной.

Поскольку мирабилис не выдерживает морозов, с наступлением осенних холодов клубни следует осторожно выкопать. Для хранения до следующего сезона их помещают в ящики с песком или торфом в прохладное помещение, где температура держится в пределах +5...+10 °С.

Период цветения этого удивительного растения длится с июля и вплоть до первых заморозков, позволяя наслаждаться парфюмерным ароматом по вечерам в течение всего лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.