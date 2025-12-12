СУП назвал 'Генерал Черешня' лучшей miltech-компанией 2025 года

Союз украинских предпринимателей отметил "Генерал Черешня" как лучшую компанию года в категории Miltech.

Награждение подчеркнуло вклад украинского производителя в развитие технологий перехвата и защиты неба. Ведь компания стала одной из первых в Украине, кто вывел дроны-перехватчики на системный уровень, – и сегодня эти решения ежедневно спасают жизни на фронте.

Первый дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" начал выполнять боевые задачи еще в начале года. За это время команда представила антишахед "Генерал Черешня Bullet" и регулярно обновляет версии, демонстрируя скорость развития и масштабирования технологий.

Станислав Гришин, соучредитель и директор по стратегическому развитию компании "Генерал Черешня", подчеркнул, что эта награда – отличие за кропотливый труд людей.

"Это признание работы всей нашей команды и всех военных, которые ежедневно доверяют нашим системам в небе. Украинские технологии меняют ход войны. И эта награда – доказательство того, что страна умеет создавать инновации, которые работают на победу", – отметил Гришин.

За 2025 год дроны "Генерал Черешня" помогли уничтожить тысячи воздушных целей – от разведывательных и ударных дронов до "Шахедов", которые Россия активно применяет в своих атаках.

В компании отмечают, что массированное применение дронов-перехватчиков позволяет создавать значительно более дешевый и гибкий уровень противодействия вражеским ударным БпЛА, снимает часть нагрузки с ПВО и дает возможность быстро масштабировать оборонительные возможности.