"Стража единства": ветераны-энергетики и шахтеры ДТЭК приняли участие в спортивных соревнованиях

Ветераны ДТЭК, вернувшиеся после службы на работу в компанию, приняли участие в спортивных соревнованиях "Стража единства" во Львовской области. Мероприятие собрало около 150 ветеранов из разных регионов Украины.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

28–29 августа в Добротворе на Львовщине прошли спортивные соревнования среди ветеранов "Стража единства". К мероприятию присоединились представители ветеранских организаций и команд из Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Среди участников были ветераны ДТЭК – шахтеры и энергетики, которые защищали Украину, а после завершения службы вернулись к работе в компании. Также в соревнованиях приняли участие ветераны из общин, где работают предприятия ДТЭК.

Участники "Стражи единства" соревновались в мини-футболе и гребле на малых лодках – мини-драгонботах.

Спортивные мероприятия помогают ветеранам в реабилитации, социализации и возвращении к гражданской жизни. ДТЭК продолжает поддерживать коллег после завершения службы, в частности помогает им возвращаться к работе и адаптироваться к гражданской жизни.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошёл в ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов.