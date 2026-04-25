Страна 'нельзя': какие запреты существовали в СССР

Хотя СССР называли Страной Советов, более точным названием для него могла бы быть Страна запретов. Несмотря на то, что советская власть хвасталась небывалым уровнем свободы "человека нового типа", на самом деле граждане "совка" жили в атмосфере строгих ограничений.

Видео дня

Список того, что нельзя было жителям СССР, собрало "Радио Свобода" – получилось аж 16 пунктов и он далеко не исчерпывающий. Некоторые из запретов были закреплены в законодательстве Союза, некоторые оставались негласными. Наказание за них варьировалось от выговора на работе до длительного тюремного заключения. В любом случае, современного человека, живущего в демократическом мире, такие ограничения могут шокировать.

Нельзя было свободно обсуждать западные радиостанции

Формально слушать "голоса" (так называли западные станции, которые пытались пробиться сквозь советскую цензуру) запрещали, а за распространение услышанного могли обвинить в "антисоветской агитации" с реальными сроками заключения.

Запрещенная литература

Произведения репрессированных авторов изымали из библиотек по специальным спискам. Строгие ограничения действовали вплоть до распада СССР.

Запрет на протесты

Даже единичные акции несогласия с политикой партии быстро подавляли, а участников наказывали. В ход шли самые разнообразные методы – от банального заключения до принудительной психиатрии.

Валютные операции = криминал

Покупка или продажа иностранной валюты могла закончиться длительным сроком заключения. А порой за них выносили смертные приговоры.

Отсутствие экономической свободы

Торговля была государственной монополией, а перепродажа товаров считалась "спекуляцией" и каралась законом. Тем не менее, черный рынок процветал, а продавцов запрещенных товаров называли фарцовщиками. Профессия была довольно престижной и имела романтический ореол.

Ограничения в музыке

Популярные западные группы не издавались официально, а их записи распространялись только нелегально. Исключения были крайне редкими.

Ограничения для иудеев

Полноценная религиозная жизнь для тех, кто исповедовал иудаизм, была возможна только в нескольких городах. Даже слово "синагога" находилось под запретом. Проявления религиозности представителей этого течения могли трактоваться как "антисоветские".

Преследование "нетрадиционных" религий

Баптисты, Свидетели Иеговы и другие религиозные общины подвергались давлению, а их деятельность могла квалифицироваться как преступление.

Дефицит религиозной литературы

Библию практически невозможно было приобрести из-за отсутствия массовых изданий. Официально Священное Писание не издавалось.

Криминализация гомосексуальности

За однополые отношения существовала отдельная статья с наказанием до нескольких лет заключения. Причем наказывали в основном мужчин. Известным примером таких репрессий стал режиссер Сергей Параджанов.

Запрет критиковать экономику

Публичное недовольство дефицитом или политикой власти могло стоить свободы.

Табу на сравнение советского и нацистского режимов

Советскую систему не разрешалось сопоставлять с другими тоталитарными режимами. Особый гнев системы вызывали попытки сравнения СССР с гитлеровской Германией.

Неприкосновенность власти

Критика Ленина, КПСС или руководства СССР была фактически запрещена и могла привести к преследованию.

Цензура в искусстве

Советские юмористические издания изобиловали политическими карикатурами, но все они высмеивали западный мир или либеральные ценности. Политические шаржи на советскую реальность наказывались. И даже изображения лидеров СССР контролировались.

Контроль за перепиской

Связь с иностранцами формально разрешалась, но фактически находилась под наблюдением спецслужб.

Запрет контактов с западными СМИ

Общение с иностранными журналистами или передача им материалов могла обернуться серьезными последствиями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.