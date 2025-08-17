Стоит ли выгуливать котов: отвечают эксперты

Эксперты по вопросам домашних животных ответили на вопрос, стоит ли их владельцам выгуливать своих котов. Тенденция выгула кошек на поводке становится все более популярной.

При этом люди решают выгуливать своих кошек по разным причинам, таким как проведение времени вместе и возможность для своих любимцев исследовать новое окружение. Однако эксперты предложили профессиональные советы относительно того, хорошая ли это идея, а также предоставили важную информацию для владельцев кошек, пишет Express.

Благотворительная организация по защите животных Blue Cross заявила: "Большинству кошек не нравится, когда их держат в руках, особенно в течение длительного времени. Из-за этого и других причин, перечисленных ниже, мы советуем вам не выгуливать кота".

Благотворительная организация поделилась различными причинами, почему не стоит выгуливать кота. Они объяснили, что коты от природы любознательны, и в отличие от собак, они предпочитают исследовать мир "в одиночестве и из безопасного места". Использование шлейки и поводка, вероятно, вызовет у них панику.

Кошки также естественно привязаны к своему дому и должны чувствовать, что имеют к нему доступ в любое время, поэтому пребывание на поводке мешает им получить доступ к собственному пространству.

Еще одной важной причиной является то, что если кошка упустит поводок или вырвется из шлейки, она вряд ли вернется к вам, что подвергает ее опасности со стороны автомобилей на дороге и других угроз.

Хотя выгуливать кота кота – не лучшая идея, некоторые коты "привыкнут" к шлейке, если приучать их к ней постепенно, пока они еще маленькие.

