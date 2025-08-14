Как не довести кота до обезвоживания во время жары: три способа

Во время жары важно поддерживать водный баланс и не перегреваться. Однако, не менее важно обеспечить безопасность ваших любимцев в это время. Для кошек это означает достаточный уровень жидкости.

Обезвоживание может вызвать ряд проблем со здоровьем у кошек, включая снижение кровообращения, что приводит к полиорганной дисфункции, неспособность контролировать температуру тела, сердечные аритмии и неврологическую дисфункцию, сообщает WebMD.

Из-за этого важно следить за тем, чтобы ваши кошки не обезвоживались, и это проще, чем кажется. Чтобы помочь, специалист по поведению кошек Джексон Гелекси поделился своими лучшими советами, как обеспечить вашему коту достаточно воды во время жары.

Предлагайте разнообразные варианты гидратации

Он рекомендовал иметь несколько вариантов воды для вашей кошки, в частности миски с низкими стенками, миски с высокими стенками, глубокие миски и даже стаканы для воды.

"Коты любят пить из вашего стакана, вы же знаете. И из фонтанчиков также. Проточная вода для котов — это главное", — сказал он.

Расположение воды

Поставьте резервуары с водой по всему дому, а также там, где ваш кот любит гулять.

Эксперт рассказал, что у него дома есть два разных фонтанчика с водой, один на открытом воздухе, а другой в углу возле кошачьего дерева, и они разной высоты. Также у него был вариант комода, поскольку иногда коты предпочитают, чтобы он был над землей.

Дело не только в жидкости

Кошки получают 70% или более воды из пищи. Поэтому Джексон призвал владельцев кошек кормить своих кошек влажным кормом, а также сказал, что влажные лакомства – еще один отличный вариант.

"Поэтому убедитесь, что у вас есть много источников воды различной формы и размера в разных местах вокруг дома", – сказал он. "И обязательно кормите своих котов влажным кормом или влажными лакомствами".

