Стоит ли ожидать в Украине резкого похолодания: синоптик дал подробный прогноз

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В начале новой рабочей недели с запада начнет надвигаться атмосферный фронт, который принесет местами дожди с грозами и локальное понижение температуры.

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Об этом в интервью СМИ рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. В то же время он заверил, что резкого похолодания в ближайшее время ожидать не стоит.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни существенного похолодания в Украине не ожидается. Температура может колебаться под влиянием атмосферных фронтов, но будет тепло, а местами и жарко.

Подробнее о погоде на ближайшие дни

"Антициклон, который в последнее время определял погоду в Украине, начнет разрушаться, а атмосферное давление будет снижаться. В то же время он еще продолжит влиять на погоду в ближайшие выходные. В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность и погода без осадков", – подчеркнул Семилит.

Он добавил, что из-за увеличения количества солнечных часов температура в Украине будет постепенно повышаться.

В ближайшую ночь ожидается +8 – +13 градусов, днем +23 – +28 градусов, в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +30 – +33 градусов, тогда как на востоке и северо-востоке будет прохладнее, +20 – +25 градусов.

В воскресенье, 16 августа, ночью прогнозируют +11 – +16 градусов, а днем ожидается до +27 – +33 градусов.

С понедельника, 17 августа, с запада начнет надвигаться атмосферный фронт. В западных и северных регионах возможны локальные дожди с грозами, тогда как в остальных областях будет преобладать сухая погода.

Температура в большинстве регионов составит ночью +14 – +19 градусов, днем – в пределах +27 – +32 градусов. В то же время на северо-западе из-за прохождения более холодного фронта воздух прогреется лишь до +21 – +26 градусов.

В дальнейшем атмосферный фронт будет продвигаться с запада на восток и постепенно распространять свое влияние на новые регионы.

18 августа на большей части территории Украины осадков не ожидается, однако на западе, а днем – и на севере возможны кратковременные дожди с грозами.

19 августа такая погода охватит почти всю страну, за исключением западных областей.

В этот период температура ночью будет колебаться в пределах +11 – +20 градусов, днем – +27 – +34 градусов.

В то же время в западных областях 18 августа, а на следующий день почти по всей стране, кроме юга и юго-востока, ожидается похолодание: ночью до +10 – +17 градусов, днем – до +21 – +28 градусов.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на выходных в Украину вернётся жара. Потепление начнётся с запада, уже в субботу температура воздуха повысится на 2–3 градуса. Уже в воскресенье на западе страны столбики термометров превысят отметку +30,

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по данным климатологов, начало сентября в Украине может быть тёплым и напоминать летнюю погоду. В то же время в течение месяца через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые могут вызывать ливни, грозы и похолодания.

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