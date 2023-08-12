Стив Возняк: 'Меня часто спрашивают: 'Ты поляк?' Отвечаю: 'Я – украинец'

11 августа компьютерному гению исполнилось 62 года

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О своих украинских корнях изобретатель, инженер и программист, соучредитель компании Apple Стив Возняк рассказал во время выступления на бизнес-форуме Украины и Европы Olerom Forum One в 2017 году. "Многие у меня спрашивают, – говорил он, – Стив, ты поляк? Потому что моя фамилия Возняк. Я отвечаю: "Нет, я украинец". Всю жизнь я хотел приехать в Украину, и вот моя мечта сбылась". Сам Стив Возняк родился 11 августа в калифорнийском Сан-Хосе, его родители также являются уроженцами Соединенных Штатов, а вот дедушка и бабушка по отцовской линии – родом с Буковины, откуда они в свое время и эмигрировали в Новый Свет. По мнению Стива, украинцы гораздо больше похожи на американцев, чем остальные европейцы, а он знает, о чем говорит.

Вертикальный взлет изобретателя "синего ящика"

Можно сказать, что судьба Стива Возняка была предопределена – он просто не мог пойти по другой жизненной дороге. Его отец был инженером в компании Lockheed Martin, где занимался разработкой системы наведения ракет. Он всегда вдохновлял сына на учебу и работу над научными проектами. Да и тот факт, что будущий компьютерный гений вырос в Калифорнии, в долине Санта-Клара, которая сейчас называется Силиконовой, говорит о многом.

Стив, или Воз, как его часто называют – рос настоящим вундеркиндом, а его профессиональный взлет с полным правом можно назвать вертикальным. Лицензию на деятельность радиолюбителя он получил в четвертом классе, а свой первый компьютер сконструировал в 13 лет: вид прежних – громоздких – приборов ему категорически не нравился. Спустя шесть лет, во время учебы в Колледже де Анса, познакомился с 14-летним Стивом Джобсом, ставшим его лучшим другом и партнером. Первой их совместной работой стало остроумное изобретение – знаменитый Blue Box ("синий ящик"), при помощи которого можно было взломать телефонную сеть и бесплатно позвонить в любую страну мира, чем охотно пользовались однокурсники Стива.

В 1973 году Возняк был вынужден на время оставить Калифорнийский университет в Беркли, чтобы заработать на учебу – родители больше не могли ее оплачивать. Он занялся разработкой калькуляторов в компании Hewlett Packard, все свободное (и не очень) время посвящая созданию компьютера. Недостатка в идеях у него не было, а вот финансов у них с Джобсом катастрофически не хватало. Для того, чтобы купить детали для своего изобретения, они вынуждены были продать свою единственную собственность: Джобс – автомобильный фургон "Фольксваген", а Возняк – собственноручно сконструированный, навороченный калькулятор. За эти деньги и был собран Apple I, название которого не случайно – все поздние альбомы любимой обоими группы "Битлз" были выпущены студией Apple Records. Впрочем, помимо романтической была и более приземленная причина: в каталогах товар с таким названием стоял бы выше, чем продукция их основного на то время конкурента – Atari. Работа над компьютером шла… в гараже отца Возняка – за это помещение не нужно было платить.

Apple I и Apple II

1 апреля 1978 года они с Джобсом, который был не только маркетологом проекта, но и изыскивал средства для инвестиций в него, подписали официальное соглашение о партнерстве и начали продавать Apple I по цене 666 долларов 66 центов за штуку. К мистике, как можно подумать, эта цифра отношения не имеет – именно такая сумма получилась, когда Джобс и Возняк прибавили в 500-м долларам, в которую оценили свое изобретение, сумму торговой наценки.

Через год Возняк и Джобс представили публике первую коммерчески успешную линейку персональных компьютеров Apple II: при довольно высокой цене – 1298 долларов – за три года было продано 100 тысяч единиц. Специалисты называют это событие мировой революцией в мире микрокомпьютеров. Джобс снял офис, а Возняк наконец-то смог оставить работу в HP – они стали соучредителями компании Apple Computers, в которой Стив возглавлял отдел исследований и разработок. В 1980 году стоимость акций компании составляла 117 миллионов долларов, а спустя еще три года она возросла до 985 миллионов.

Потеря памяти и уход из Apple Computers

7 февраля 1981 года Возняк попал в авиакатастрофу: легкомоторный самолет, за штурвалом которого он находился, потерпел крушение при взлете из парка Санта-Круз Скай. Стив выжил, но получил многочисленные травмы и, что было самым страшным для него, частично потерял память. На восстановление ушло три года. И первое, что сделал Возняк после выздоровления – вернулся в университет в Беркли, чтобы восстановить забытые знания и заново получить диплом бакалавра в области электротехники и информатики.

В это же время он ушел из Apple Computers. Сам он объяснял свой поступок тем, что перестал чувствовать себя нужным: компания расширялась, в штат набрали много новых сотрудников, которые дублировали его обязанности, а быть управляющим он не хотел – это занятие казалось ему скучным. Заявив, что последние пять лет Apple Computers "шла не в том направлении", он продал большую часть своих акций.

Четыре одинаково счастливых брака

Несмотря на то, что Возняк не афиширует свою личную жизнь, даже того, что о ней известно, позволяет говорить о ее разнообразии. Он был женат несколько раз, и каждый брак сыграл в его жизни важную роль. Элис Робертсон поддерживала его, когда он только начинал свою деятельность. Кенди Кларк, с которой он познакомился во время работы в Apple Computers, не только помогла ему восстановить память после авиакатастрофы (кстати, она находилась вместе с ним в том злополучном самолете – они летели за обручальными кольцами, которые заказали в Сан-Диего), но и родила ему троих детей – двух мальчиков и одну девочку. С одноклассницей, Сюзан Мулкрен, страсть к которой вспыхнула на встрече выпускников, Стив прожил максимально долгий для него срок – четырнадцать лет, а бизнесвумен Джанет Хилл для Возняка не только жена, но и единомышленник, с которой его связывают не только чувства, но и общие взгляды и цели.

Новое увлечение – космос

Компьютерный гений Возняк все время ищет выхода, поэтому после работы в Apple Computers он успел создать первый универсальный пульт управления, разработал беспроводную технологию GPS, преподавал компьютерную грамотность в школе, организовывал музыкальные фестивали, участвовал в многочисленных деловых и благотворительных проектах и даже снимался в кино: в четвертом сезоне сериала "Теория большого взрыва" Стив сыграл самого себя.

Но, похоже, в списке достижений Возняка точка еще не поставлена. В последнее время он много занимался технологией блокчейна, работая над инвестиционной блокчейн-платформой Equi. Но новое его увлечение – частная космическая компания Privateer Space – признак того, что на Земле компьютерному гению стало тесно – его привлекают галактические просторы.