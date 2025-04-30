'Стальной фронт' передал сталь для 225 боевых багов: технику уже используют на фронте

На передовой увеличивается спрос на легкие маневровые тактические машины. Баги стали незаменимым транспортом для подразделений, работающих в самых опасных точках. И если еще несколько лет назад это были единичные волонтерские инициативы, то сегодня в Украине действует полноценное производство боевых багов – при поддержке бизнеса и армии.

Видео дня

Ключевую роль в запуске системного производства играет Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Именно "Метинвест" снабжает производителей бронетехники необходимым металлопрокатом. По состоянию на апрель 2025 уже передано 111 тонн 670 кг стали, чего хватило для изготовления 225 боевых баги.

"Метинвест" стал первым предприятием, которое оказало помощь в виде металлопроката без лишних вопросов. Сейчас сотрудничество с компанией налажено четко", – рассказывает Вадим Сорочинский, руководитель ОО "Баги для ВСУ".

По словам Сорочинского, сам процесс производства полностью организован силами военных ОК "Юг". Машины собирают непосредственно на фронте: там действует отдельный производственный участок по сборке, резке, гибке и испытанию техники. Один полноприводный баги здесь производят за 2,5 дня.

"Мы получаем от них металлопрокат и отчитываемся, как его используем, кому передали машины. Общая стоимость полученного металлопроката в настоящее время – около 4 млн грн", – отмечает Сорочинский.

Все началось с моделей с неполным приводом, но сейчас производство сфокусировано на полноприводных багах, которые лучше проявляют себя на бездорожье. Один из флагманских образцов – баги "Хищник" с колесной формулой 4х4. Он оснащен круговой поворотной турелью для установки вооружения и устройством для эвакуации раненых.

"Сначала производство сосредотачивалось на моделях с неполным приводом. Таких автомобилей было около 140. В последние полгода производство сфокусировано на изготовлении полноприводных баги. Они зарекомендовали себя гораздо лучше с точки зрения проходимости и эксплуатации в условиях экстремального бездорожья и военных требований к этой технике", – объясняет Александр Паламарчук, директор по клиентскому сервису и операционной деятельности "Метинвест"-СМЦ.

Именно компания "Метинвест"-СМЦ, входящая в Группу "Метинвест", осуществляет поставку металла. Производство происходит по четко утвержденным запросам от командования ОК "Юг".

"Военные имеют утвержденный проект конструкции машины, под который рассчитана потребность с учетом отходов производства. Они обращаются в "Метинвест" сугубо за металлопрокатом с рассчитанной потребностью официальными листами от ОК "Юг". После рассмотрения и согласования с руководством эти потребности закрываются", – добавляет Паламарчук.

Баги уже прошли боевое крещение на фронте. По словам Сорочинского, военные, которые сначала скептически относились к этой технике, впоследствии не представляют работу без нее: одна из машин за месяц прошла 3000 км и ежедневно выполняла боевые задания – от эвакуации раненых до подвоза боекомплекта.