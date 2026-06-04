Срочно проверьте смартфон: от этой настройки зависит ваша безопасность

Владельцам смартфонов следует тщательно проверить безопасность своего устройства. Когда производитель, такой как Apple, Samsung или Nokia, решает прекратить поддержку определенной модели телефона, ваши данные становятся более уязвимыми.

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Это случается гораздо чаще, чем люди осознают. Фактически, 20% людей, которые обновили свои телефоны в прошлом году, сделали это исключительно потому, что их старое устройство перестало получать эти важные обновления программного обеспечения, согласно данным потребительского лидера Which?

К счастью, проверка текущего состояния вашего телефона с помощью бесплатного инструмента от Which? занимает меньше минуты. Введите конкретную модель, чтобы увидеть текущее состояние, и инструмент подскажет приблизительную дату прекращения поддержки вашего телефона.

Например, пользователи iPhone 12 (или 12 Pro) должны ожидать прекращения поддержки безопасности в октябре 2026 года. Сравните это с пользователями iPhone последнего поколения (17/17e/17 Pro/17 Pro Max/Air), которые, как ожидается, будут продолжать получать обновления до 2032 года.

Инструмент поддерживает большинство основных брендов телефонов, включая Alcatel, Google, Huawei, Motorola, Nokia, Samsung и другие. Узнайте, какой уровень безопасности имеет ваша модель телефона .

Which? утверждает, что людям не нужно сразу же отказываться от своих устройств и обновлять их, но на это надо обратить внимание.

Есть еще один способ. Проверка одной части меню программного обеспечения покажет текущее состояние безопасности телефона в режиме реального времени.

На iPhone откройте "Настройки", затем перейдите в "Общие", а затем нажмите "Обновление программного обеспечения". Apple регулярно переносит важные обновления безопасности на более старые операционные системы, такие как iOS 15 и 16. Просто проверьте, получаете ли вы все еще небольшие исправления безопасности за последние шесть месяцев.

Независимо от того, Samsung, Google, Motorola, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Sony, Realme или Nokia, ярлык Android обычно одинаков. Перейдите в Настройки, коснитесь строки поиска в верхней части меню и введите "Обновление безопасности", чтобы увидеть точную дату обновления безопасности вашего телефона.

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