Что сделать, чтобы батареи нагревались быстрее и были горячими: три шага

Если ваши батареи плохо нагреваются, есть три простых шага, которые вы можете сделать, чтобы решить проблему, и для этого вам не придется вызывать сантехника.

Сантехник Желязко Янчев из Fantastic Services объясняет, что существует "множество способов повысить температуру радиаторов и сделать их горячими на ощупь, не покупая новый котел и не используя дорогие или специализированные инструменты", пишет Express.

Оставляйте свободное пространство вокруг батарей

Эксперт по сантехнике предлагает "самый быстрый и самый дешевый способ" гарантировать эффективное обогревание помещения батареями – это избавиться от любых предметов, расположенных на них, внутри или под ними.

"Это потому, что радиаторы работают по принципу, что горячий воздух поднимается вверх благодаря естественной конвекции. Холодный воздух втягивается радиатором снизу, а теплый поднимается сверху", – объяснил он.

Любые вещи, расположенные на радиаторе или под ним, вероятно, будут мешать этому механизму. К тому же, значительные скопления пыли и пуха могут засорять сердцевину радиатора, снижая его эффективность.

Прокачайте батареи

Если вы заметили, что ваша батарея холодная сверху, а снизу остается горячей, это свидетельствует о "воздухе, попавшем внутрь". По сути, воздух занимает пространство, которое должно содержать горячую воду.

"Вы можете быстро повысить производительность радиатора, выпустив этот воздух", – сказал эксперт.

Удалите осадок

В некоторых домах батареи могут иметь противоположную проблему – они горячие сверху, но холодные снизу. Обычно это связано с накоплением осадка внутри.

Радиаторный осадок представляет собой смесь ржавчины, мусора и известкового налета, который неизбежно накапливается со временем и протекает через систему.

Он является основной причиной поломок котла и может быстро привести к старению вашей системы отопления, поэтому требует немедленного вмешательства.

