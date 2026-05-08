Спасут ваш урожай: какие цветы обязательно надо сажать на огороде

Бархатцы стоит сажать на огороде длязащиты урожая от вредителей, грибковых болезней и истощения почвы. Эти неприхотливые цветы помогают бороться с нематодами, могут служить органическим удобрением и даже основой для натурального настоя.

При этом высаживать их надо осторожно, ведь рядом с некоторыми овощами бархатцы могут подавлять рост или конкурировать за влагу. OBOZ.UA рассказывает о правилах выращивания бархатцев.

Отпугивают гусениц

Бархатцы особенно полезны возле капусты. Их резкий аромат не любят совки и белянки, которые откладывают яйца на капустных листьях. Именно из этих яиц впоследствии появляются гусеницы, способные быстро повредить кочаны.

Если посадить бархатцы рядом с капустными грядками или по периметру участка, запах цветов может отпугнуть бабочек и уменьшить риск появления гусениц.

Помогают очистить почву от нематод

Большую пользу бархатцы приносят на участках, зараженных нематодами. Это мелкие почвенные вредители, которые повреждают корни растений и могут серьезно снизить урожайность.

Корни бархатцев выделяют вещества, неблагоприятные для нематод. Поэтому иногда участок засаживают этими цветами на сезон, чтобы оздоровить почву естественным способом. После этого грядка становится более пригодной для выращивания овощей.

Защищают от луковой и морковной мухи

Бархатцы могут помочь и на грядках с луком и морковью. Их запах затрудняет вредителям поиск мест для откладывания яиц, поэтому риск поражения растений уменьшается.

Кроме того, эти цветы привлекают полезных насекомых, в частности божьих коровок, которые поедают личинок и тлю. Именно поэтому бархатцы хорошо работают не только как декоративное растение, но и как часть естественной защиты огорода.

Отпугивают огневку от ягодных кустов

Бархатцы можно сажать возле смородины и крыжовника. Они помогают отпугивать огневку – опасного вредителя ягодных кустов. Личинки этого насекомого проникают в ягоды и повреждают их изнутри.

Сильный аромат бархатцев может уменьшить привлекательность кустов для бабочек, которые откладывают яйца. Это простой способ дополнительно защитить ягоды без сложных обработок.

Уменьшают риск грибковых болезней

Бархатцы выделяют фитонциды – вещества, которые подавляют развитие некоторых грибковых инфекций. Именно поэтому их часто высаживают для профилактики фузариоза и других болезней, которые могут поражать овощные культуры.

Конечно, бархатцы не заменят полноценного ухода за растениями, правильного полива и севооборота. Но как дополнительная естественная защита они могут быть очень полезными.

Могут стать удобрением

После цветения бархатцы не обязательно выбрасывать. Их можно заделать в почву или добавить в компост. Перегнивая, растения обогащают землю органикой и улучшают ее структуру.

Также из бархатцев готовят настой для подкормки. Для этого растения кладут в ведро с водой и оставляют примерно на неделю. Когда смесь перестанет бродить, ее разводят: примерно 1 литр настоя на ведро воды. Такой жидкостью можно поливать почву, в частности под томатами и огурцами.

Подходят для натурального опрыскивания

Из бархатцев также делают настой для опрыскивания растений. Он может помочь против долгоносика на малине и землянике, тли, земляничного клеща, совки и капустных мух.

Для приготовления берут 2 кг сухих растений и заливают 10 л теплой воды. Настаивают 2 дня, затем процеживают, доливают воды до 10 л и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Плодовые деревья опрыскивают во время появления бутонов, малину – в начале распускания почек. Повторную обработку можно провести через 10 дней.

Овощи таким настоем опрыскивают не позднее чем за 10 дней до сбора урожая.

Возле каких овощей бархатцы лучше не сажать

Несмотря на пользу, бархатцы не стоит высаживать бездумно по всему огороду. Рядом с некоторыми культурами они могут дать нежелательный эффект.

Возле гороха и фасоли бархатцы могут подавлять рост, ведь выделяют вещества, которые плохо влияют на развитие бобовых.

Рядом с редисом их тоже лучше сажать осторожно. Бархатцы могут привлекать крестоцветных блошек, которые представляют угрозу для редиса.

Возле огурцов бархатцы могут конкурировать за влагу. Обе культуры любят достаточный полив, поэтому цветы лучше размещать не вплотную к огуречной грядке, а чуть дальше.

С томатами и баклажанами также стоит быть внимательными. Если растения растут слишком близко, бархатцы могут мешать им развиваться или создавать излишнюю загущенность посадок. Лучше всего высаживать эти цветы по краям грядок, между рядами с достаточным расстоянием или возле культур, которым они действительно помогают.

