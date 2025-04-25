Спасены тысячи жизней: как на линии фронта работает подземный госпиталь ВСУ от 'Метинвеста'

Украина первой в мире разместила на глубине 6 метров под землей передовое хирургическое отделение, уже спасшее тысячи жизней военных. Этот подземный медицинский госпиталь площадью в 500 "квадратов" врачи называют "андеграундом" (от англ. underground – подполье. – Ред.). Госпиталь полностью автономен и максимально посвящен для безопасности. А уже через несколько месяцев количество таких госпиталей увеличится до трех, пишет "Укринформ".

Видео дня

"Шпиталь погружен на глубину 6 метров, он тщательно покрыт несколькими слоями леса и почвы. Внутри – лаборатория, отдельно построенная генераторная, есть канализационная система и автономная скважина. То есть он полностью автономен", – указывают журналисты.

Как рассказал изданию операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко, компания вложила в госпиталь 20 млн. грн. Из них 7 млн грн – стоимость медицинского оборудования и 13 млн – "крыивки", внутреннее обустройство и лес, плюс строительные работы.

"Мы проделали земельные работы, обустройство деревом, бурение скважины, помещение под генератор. Сейчас мы согласовали с Медицинскими силами план, и надеемся в мае открыть второй госпиталь на одном из направлений, а в июне – третье. Они будут немного другого формата: меньше по размеру, 250 квадратных метров, и компактнее. Это также капитальная постройка, которая будет обеспечивать и безопасность для врачей, и большие возможности по оказанию помощи раненым. Стоимость госпиталей – от 12 до 15 млн грн каждый", – говорит Мироненко, курирующий собственное стальное производство "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Инженеры, привлеченные к разработке проекта, говорят: конструкция выдерживает 120-ю мину, 80-ю мину, противотанковую мину. Также на нее сбрасывали с дрона три фугаса с зарядом 8 кг тротила каждый, и внутри не произошло никаких изменений.

"Пока госпиталь оборудован всем необходимым, он является эталоном. Все, что можно делать в городской больнице в плане неотложной хирургии, можно сделать здесь. Способность госпиталя – до 200 пациентов в сутки", – говорит командир группировки сил и средств медицинских сил "Восток" ВСУ Роман Кузов.

Александр Мироненко признается, что был поражен, когда услышал, скольким военным уже спасли жизнь благодаря созданным условиям для полноценной качественной работы медиков – счет ведь идет на тысячи.

Как известно, за три года войны компания "Метинвест" Рината Ахметова направила более 8,4 млрд грн в помощь Украине, из которых 4,4 млрд грн ушли в поддержку защитников в рамках проекта Стальной Фронт. Помимо собственного производства, "Метинвест" направляет ресурсы на закупку оборудования, амуниции и техники для фронта: военные получили около 7 700 разведывательных дронов, 2 000 тепловизоров, 2 000 единиц высокоточной оптики наблюдения, 450 систем резервного питания и 875 единиц.

Также компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также направила развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE более 25 млн грн.