Спасая детство: как уже 10 лет работает программа 'Реабилитация раненых детей' Фонда Рината Ахметова

Надежда, мама 5-летнего Михаила из Запорожья, до сих пор помнит страшные слова врачей в заключении: "травмы несовместимы с жизнью". Ее сын получил тяжелые ранения, когда российский КАБ попал в его комнату. Но спустя два года лечения Михаил не просто выжил – он сделал свои первые шаги. Фонд Рината Ахметова обеспечил мальчику курс физической реабилитации и психологического восстановления.

"Нам, конечно, очень сильно помогли. В санатории Мишке очень нравится. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову за такую возможность", – рассказывает Надежда.

17-летний Егор был во дворе общежития театрального колледжа в Днепре, когда в него попал дрон. Осколки ранили ему голову, руку и спину. После курса реабилитации и работы с психологом его состояние значительно улучшилось.

"Хочу сказать большое спасибо Фонду за то, что предоставили возможность поехать на Закарпатье. Отдохнуть здесь, пройти реабилитацию, немного восстановить подвижность руки, а еще улучшить свое моральное состояние", – говорит Егор.

Эти истории – лишь часть работы проекта "Реабилитация раненых детей". Он был запущен 10 марта 2016 года Фондом Рината Ахметова и уже десять лет помогает тысячам украинских детей, чье детство было искалечено войной.

Изначально проект поддерживал детей, которые получили тяжелые ранения на востоке Украины из-за боевых действий. Но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году его охват распространился на всю страну.

Из-за ударов России по меньшей мере 2 253 ребенка получили ранения различной степени тяжести, чаще всего – минно-взрывные и осколочные. Специалисты Фонда подбирают комплексные процедуры, чтобы восстановить весь организм: уменьшить боль, вернуть подвижность и помочь детям снова чувствовать уверенность. Работа с психологом снижает тревожность и стабилизирует эмоции.

"Занятия с кинезотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом, психологом и арт-терапия. Когда это проводится комплексно ежедневно, результаты появляются значительно быстрее", – отмечает Ирина Лирник, главный врач МРЦ "Модрычи".

За десять лет проект помог сотням детей восстановиться после ранений, а инициатива "Ринат Ахметов – Детям!" поддержала более 6 миллионов юных украинцев. Это не просто помощь – это вклад в будущее нашей страны.

Приобщиться к проекту "Реабилитация раненых детей" могут бесплатно все дети до 18 лет, которые получили ранения в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь – пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).