Спасая детство: как уже 10 лет работает программа "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Спасая детство: как уже 10 лет работает программа 'Реабилитация раненых детей' Фонда Рината Ахметова

Надежда, мама 5-летнего Михаила из Запорожья, до сих пор помнит страшные слова врачей в заключении: "травмы несовместимы с жизнью". Ее сын получил тяжелые ранения, когда российский КАБ попал в его комнату. Но спустя два года лечения Михаил не просто выжил – он сделал свои первые шаги. Фонд Рината Ахметова обеспечил мальчику курс физической реабилитации и психологического восстановления.

"Нам, конечно, очень сильно помогли. В санатории Мишке очень нравится. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову за такую возможность", – рассказывает Надежда.

17-летний Егор был во дворе общежития театрального колледжа в Днепре, когда в него попал дрон. Осколки ранили ему голову, руку и спину. После курса реабилитации и работы с психологом его состояние значительно улучшилось.

Спасая детство: как уже 10 лет работает программа "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова

"Хочу сказать большое спасибо Фонду за то, что предоставили возможность поехать на Закарпатье. Отдохнуть здесь, пройти реабилитацию, немного восстановить подвижность руки, а еще улучшить свое моральное состояние", – говорит Егор.

Эти истории – лишь часть работы проекта "Реабилитация раненых детей". Он был запущен 10 марта 2016 года Фондом Рината Ахметова и уже десять лет помогает тысячам украинских детей, чье детство было искалечено войной.

Изначально проект поддерживал детей, которые получили тяжелые ранения на востоке Украины из-за боевых действий. Но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году его охват распространился на всю страну.

Из-за ударов России по меньшей мере 2 253 ребенка получили ранения различной степени тяжести, чаще всего – минно-взрывные и осколочные. Специалисты Фонда подбирают комплексные процедуры, чтобы восстановить весь организм: уменьшить боль, вернуть подвижность и помочь детям снова чувствовать уверенность. Работа с психологом снижает тревожность и стабилизирует эмоции.

"Занятия с кинезотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом, психологом и арт-терапия. Когда это проводится комплексно ежедневно, результаты появляются значительно быстрее", – отмечает Ирина Лирник, главный врач МРЦ "Модрычи".

За десять лет проект помог сотням детей восстановиться после ранений, а инициатива "Ринат Ахметов – Детям!" поддержала более 6 миллионов юных украинцев. Это не просто помощь – это вклад в будущее нашей страны.

Приобщиться к проекту "Реабилитация раненых детей" могут бесплатно все дети до 18 лет, которые получили ранения в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь – пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).

