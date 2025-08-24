Спасал людей во время обороны Мариуполя: из российского плена вернули львовского медика из 'Госпитальеров'

В воскресенье, 24 августа, во время очередного обмена пленными домой вернулся львовский медик из добровольческого батальона "Госпитальеры". Он, в частности, спасал людей во время обороны Мариуполя в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Чиновник обнародовал видео, в котором освобожденный из плена медик поздравляет украинцев с праздником и благодарит всех, кто помог ему вернуться на родную землю.

"Среди тех, кого освободили сегодня из вражеского плена, есть львовянин Сергей Ковалев! Наш земляк – медик из добровольческого батальона "Госпитальеры". Он спасал воинов и гражданских в ожесточенных боях, в том числе и во время обороны Мариуполя. Спасибо президенту, что наш Герой наконец на родной земле! Сергей, Львовщина гордится вами. Уважение вам за все. Здоровья!" – говорится в сообщении чиновника.

Что предшествовало

В День Независимости, 24 августа, Украина и РФ провели 68-й обмен пленными. Домой вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Среди других домой возвращается украинский журналист Дмитрий Хилюк. Россияне захватили его в заложники еще в марте 2022 года, похитив со двора собственного дома. Впрочем официально РФ до последнего удерживания Хилюка не подтверждала.

Напомним, что 18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ. Он сказал, что речь идет о более тысячи человек, которые могут вернуться домой в ближайшее время.

На следующий день в Украину вернули тела 1000 погибших, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Среди репатриированных было пять тел воинов ВСУ, которые погибли именно в российском плену: их имена были в списках тяжело раненых пленных на обмен, согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины разработало и направило в Верховную Раду ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции украинских защитников, которые вернулись из российского плена. Эта законодательная работа еще продолжается и вскоре будет создана "дорожная карта" такой реинтеграции.

