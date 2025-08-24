Находился в неволе с 2022 года: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

В рамках обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулся украинский журналист Дмитрий Хилюк. Россияне захватили его в заложники еще в марте 2022 года, похитив со двора собственного дома, официально Россия удерживание Хилюка не подтверждала.

Видео дня

Неофициальные же данные о месте содержания журналиста Украина получила только летом прошлого года. О возвращении Хилюка сообщили в Институте массовой информации и в информагентстве УНИАН, где работал журналист.

Что известно

В рамках обмена в формате "146 на 146" в Украину вернулся журналист Дмитрий Хилюк. Он попал на фото с обмена, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Прежде всего – с Днем Независимости. Слава Украине! Очень поражен, очень неожиданно и неожиданно, что меня так встречают! Я знал, что обо мне беспокоятся, догадывался, но не думал, что так. Слава Украине!" – сказал сам Хилюк в коротком видео с места встречи пленных.

В плен к РФ Дмитрий Хилюк попал в марте 2022 года: оккупанты похитили его со двора собственного дома журналиста в Козаровичах Вышгородского района Киевской области, рассказали в Институте массовой информации.

Сначала журналиста россияне удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.

"Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по похищению гражданских на территории Дымерской ОТГ. В рамках производства журналист Дмитрий Хилюк и его отец проходят как потерпевшие. Уголовное производство открыто по части 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Дмитрий Хилюк находился, вероятно, в одной из колоний Владимирской области России", –– отметили в ИМИ.

В министерстве обороны РФ прямо не заявляли, что считают Дмитрия не гражданским заложником, а военнопленным. Однако в ответе на запрос отца журналиста оккупанты сослались на Третью Женевскую конвенцию, которая касается именно обращения с военнопленными.

Более-менее понятной судьба Хилюка стала лишь в июле 2024 года, когда уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте его пребывания.

"Мы ждали эту новость годами. Каждый новый обмен пленных каждый раз усиливал надежду: скоро и наш Дмитрий будет дома. И вот — сегодня, в День Независимости, наши коллеги впервые за 3 года, 5 месяцев и 21 день обняли его. Дмитрия Хилюка, гражданского пленного, который провел в тюрьмах врага около 1270 дней. А еще — корреспондента информационного агентства УНИАН, сына, друга, коллегу. Украинца, который не сдался и не сломался под российским гнетом. Поздравляем дома, Дмитрий. Для нас ты – пример стойкости и силы, которая вдохновляет!" – не сдерживали радости коллеги Дмитрия Хилюка, узнав о его освобождении.

В заявлении УНИАН отметили, что писали коллеге письма, однако не получали ни ответов, ни известий о нем.

"Несмотря на отсутствие новостей, мы верили, что ты держишься! Дмитрий, мы гордимся тобой больше всего на свете! Поэтому, коллеги, общественность, журналисты: Дмитрий Хилюк официально дома. Хочется как можно скорее услышать его историю жизни в этот страшный период. Но просим вас сохранять право на приватность и действовать экологически, ведь путь возвращения из плена — очень ресурсный и нелегкий процесс, который не завершается с физическим возвращением на родную землю. У нас много работы впереди, но мы справимся!" – указано в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Независимости состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Из государства-агрессора вернулись 146 воинов и гражданских.

В рамках 66 за время полномасштабной войны обмена домой возвращаются воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!