Сотни заявлений на рассмотрении: в Минюсте рассказали, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ

По состоянию на начало апреля 2025 года уже более 8 тыс. бывших осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины. Еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении. Среди таких мобилизованных есть и мужчины, и женщины, а их мотивация "зашкаливает".

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Как рассказал начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Евгений Горобец, после принятия в мае 2024 года закона об условно-досрочном освобождении осужденных для их участия в защите страны, первые группы таких добровольцев попали в боевые подразделения уже в августе 2024 года.

В большинстве своем они пополнили ряды 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи"; 225-го отдельного штурмового полка; 92-й отдельной штурмовой бригады; 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"; 95-й отдельной ДШБ; Третьей штурмовой, а также других спецподразделений.

"Эта программа дает людям второй шанс – возможность не просто искупить вину, но доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый защитник нужен. Мы регулярно взаимодействуем с командованием подразделений, где служат бывшие осужденные и заключенные", – сказал Горобец.

По его словам, этот диалог позволяет получать актуальную информацию о потребностях фронта – какие именно навыки, специализации и компетенции нужны, сколько будет продолжаться подготовка, на каких должностях будут служить освобожденные добровольцы и какое к ним отношение.

"Это очень нужная информация во время проведения рекрута в учреждениях, чтобы заключенные осознанно приняли решение стать бойцами ВСУ", – сказал начальник Департамента по исполнению наказаний.

Горобец добавил, что многие из бывших осужденных за боевые подвиги отмечены ведомственными и государственными наградами.

Со своей стороны заместитель командира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Дмитрий Кулик рассказал, что бывшие осужденные – и мужчины, и женщины – воюют не просто хорошо, а очень героически.

По словам военного, мотивация бывших осужденных зашкаливает.

"Видимо, такую мы видели только в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому мы действительно очень бережем "спецконтингент", как, кстати, всех своих бойцов без исключения. И, разумеется, совместно с ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба. – Ред.) максимально приобщаемся к рекруту бывших заключенных и осужденных в наше подразделение", – утверждает Кулик.

В Департаменте по вопросам исполнения наказаний Минюста говорят, что от действий администраций пенитенциарных учреждений зависит очень многое:

"Это и организация первичных медосмотров, и сопровождение добровольцев из числа осужденных при прохождении ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения, проведение комиссий с участием представителей ТЦК и боевых подразделений, где изъявили желание служить бывшие осужденные".

Важна также максимально быстрая подготовка документов для суда, рассматривающего решение о возможности условно-досрочного увольнения.

В день, когда суд принимает такое решение, бывший осужденный становится условно-досрочно освобожденным и военным ВСУ, имеющим по незначительному ограничению такие же права и обязанности, как и другие защитники, напомнили в департаменте.

Ранее OBOZ.UA поговорил с бывшим заключенным, а ныне штурмовиком с позывным "Мефистофель". За сравнительно короткий период службы на его счету – множество штурмов и ликвидированных оккупантов, а также медаль "За несокрушимость духа". Защитник давно хотел попасть в армию и отомстить РФ за убийство любимой в Донецке.

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