Сочный шашлык из свинины в томатном маринаде: делимся лучшим рецептом
Шашлык можно готовить из любого мяса, но, чтобы мясо было сочным и мягким, кулинары советуют его мариновать в томатном соку, а также минеральной воде, но не в майонезе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свинины, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- мясо 2 кг.
- приправа 10 овощей
- соль
- томатный сок 300 мл
Способ приготовления:
1. Мясо моем и нарезаем на куски, выкладываем в противень, посыпаем солью и приправой 10 овощей. Вливаем томатный сок и отправляем на ночь в холодильник мариноваться.
2. Запекаем на второй день при температуре 170 С 1 ч. Можно в процессе перевернуть мясо на другую сторону.
Подаем с маринованным луком и лавашем!
