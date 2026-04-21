Сочный шашлык из свинины в томатном маринаде: делимся лучшим рецептом

Шашлык можно готовить из любого мяса, но, чтобы мясо было сочным и мягким, кулинары советуют его мариновать в томатном соку, а также минеральной воде, но не в майонезе.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из свинины, который готовится в духовке.

Ингредиенты:

мясо 2 кг.

приправа 10 овощей

соль

томатный сок 300 мл

Способ приготовления:

1. Мясо моем и нарезаем на куски, выкладываем в противень, посыпаем солью и приправой 10 овощей. Вливаем томатный сок и отправляем на ночь в холодильник мариноваться.

2. Запекаем на второй день при температуре 170 С 1 ч. Можно в процессе перевернуть мясо на другую сторону.

Подаем с маринованным луком и лавашем!

