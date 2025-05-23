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Сочный и очень быстрый шашлык из филе: делимся рецептом оригинального маринада

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Сочный и очень быстрый шашлык из филе: делимся рецептом оригинального маринада

Домашний шашлык можно готовить не только из свинины, но еще очень вкусно будет из филе, карпа, свиного сердца. Очень важно при приготовлении шашлыка – правильно его замариновать.

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Сочный шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка, со специями и в соусе из майонеза.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Филе бедра – 0,5 кг
  • Чеснок сухой – 1 ч.л
  • Сухой лук – 1 ч.л
  • Я добавила еще немного паприки
  • Соль, перец
  • Масло

Для соуса:

  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соус сладкий чили – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без кожи и кости нарезаем на кубики. Маринуем в специях и поливаем маслом.

Специи для мяса

2. Шпажки должны быть заранее подготовлены. Их нужно замочить в воде на полчаса. Нанизываем мясо на шпажки и запекаем при 190-200 примерно 20-25 минут. Мясо должно зарумяниться. Проверяем, чтобы не было сырое, потому что если вы резали более крупными кусками или очень близко нанизывали, может понадобиться больше времени.

Как правильно готовить шашлык

3. Для соуса: просто все смешаем, добавляем немного петрушки. Смазываем шашлык соусом и можно подавать!

Готовый шашлык

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