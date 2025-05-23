Сочный и очень быстрый шашлык из филе: делимся рецептом оригинального маринада
Домашний шашлык можно готовить не только из свинины, но еще очень вкусно будет из филе, карпа, свиного сердца. Очень важно при приготовлении шашлыка – правильно его замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка, со специями и в соусе из майонеза.
Ингредиенты:
- Филе бедра – 0,5 кг
- Чеснок сухой – 1 ч.л
- Сухой лук – 1 ч.л
- Я добавила еще немного паприки
- Соль, перец
- Масло
Для соуса:
- Майонез – 1 ст.л.
- Соус сладкий чили – 1 ст.л.
- Соевый соус – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное бедро без кожи и кости нарезаем на кубики. Маринуем в специях и поливаем маслом.
2. Шпажки должны быть заранее подготовлены. Их нужно замочить в воде на полчаса. Нанизываем мясо на шпажки и запекаем при 190-200 примерно 20-25 минут. Мясо должно зарумяниться. Проверяем, чтобы не было сырое, потому что если вы резали более крупными кусками или очень близко нанизывали, может понадобиться больше времени.
3. Для соуса: просто все смешаем, добавляем немного петрушки. Смазываем шашлык соусом и можно подавать!
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