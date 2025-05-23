Сочный и очень быстрый шашлык из филе: делимся рецептом оригинального маринада

Домашний шашлык можно готовить не только из свинины, но еще очень вкусно будет из филе, карпа, свиного сердца. Очень важно при приготовлении шашлыка – правильно его замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка, со специями и в соусе из майонеза.

Ингредиенты:

Филе бедра – 0,5 кг

Чеснок сухой – 1 ч.л

Сухой лук – 1 ч.л

Я добавила еще немного паприки

Соль, перец

Масло

Для соуса:

Майонез – 1 ст.л.

Соус сладкий чили – 1 ст.л.

Соевый соус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без кожи и кости нарезаем на кубики. Маринуем в специях и поливаем маслом.

2. Шпажки должны быть заранее подготовлены. Их нужно замочить в воде на полчаса. Нанизываем мясо на шпажки и запекаем при 190-200 примерно 20-25 минут. Мясо должно зарумяниться. Проверяем, чтобы не было сырое, потому что если вы резали более крупными кусками или очень близко нанизывали, может понадобиться больше времени.

3. Для соуса: просто все смешаем, добавляем немного петрушки. Смазываем шашлык соусом и можно подавать!

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